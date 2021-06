Enrico Ruggeri ha deciso di chiarire cosa è realmente successo con Aurora dei The Jackal durante la festa prima della partita del cuore. Scoppia la polemica.

La polemica che si è scatenata dopo le dichiarazioni di Ciro ed Aurora dei The Jackall è davvero una questione spinosa per ogni persona coinvolta. Stiamo parlando di un evento benefico quale la partita del cuore e mai nessuno si sarebbe aspettato un putiferio del genere.

Purtroppo però qualcosa è sicuramente accaduto in quella sera che doveva essere di festa ed una donna, Aurora, si è sentita ferita nel profondo da alcune dichiarazioni infelici. Lei aveva parlato proprio di tutto questo nelle sue stories di Instagram assieme a Ciro che era sconvolto ed adirato per l’accaduto.

Oggi è arrivata la risposta di Enrico Ruggeri che di questa partita se ne è sempre fatto promotore ed accanito sostenitore. Il tutto ha generato però una enorme polemica.

Enrico Ruggeri risponde a quanto accaduto con Aurora Leone dei The Jackal

- Advertisement -

Il leggendario e famosissimo cantante ha rilasciato poche ore fa un comunicato tramite i propri account social in cui ha spiegato la sua su tutta la polemica che si è scatenata su Aurora Leone.

“Per onestà dico che non so quando questa decisione sia stata comunicata ad Aurora, in realtà io non la conoscevo, ma va detto che il problema non era di nostra competenza” esordisce così la sua posizione in merito a quanto accaduto alla giovane.

La polemica si è però accesa nei commenti contro di lui in particolare per un passo successivo in cui diceva che “per fortuna loro avevano da tempo scelto di dare comunque un segnale chiamando a dirigere la partita una terna arbitrale femminile” specificando: “Ci piaceva che una donna decidesse e noi fossimo costretti ad ubbidire…”.

Il cantante si è espresso anche nei confronti della persona che sarebbe stata colpevole di quanto accaduto dicendo testuali parole nel modo in cui riportato: “ESCLUDO NEL MODO PIÙ ASSOLUTO che una persona pacata, intelligente ed avveduta come Gianluca Pecchini abbia pronunciato una frase suicida come non puoi sederti perché sei una donna! Purtroppo non ero a tavola, mi è stato raccontato di un alterco tra Ciro e un membro dello staff, una deprecabile lite tra DUE UOMINI: non so chi avesse ragione, non c’ero, ma mi è stato detto che si è trattato di un momento molto antipatico“.

Non solo. Enrico Ruggeri ha deciso davvero di mettere i puntini sulle i e con le sue affermazioni ha innescato una polemica ancor più grande e che sicuramente avrà il suo seguito.

Ad onore di precisione il restante testo pubblicato sui social da Enrico Ruggeri consiste in quanto segue: “Quando esplode “la bomba” ci spaventiamo, cerchiamo di capire e porre rimedio, parlando tra noi fino a notte fonda. La mattina scopriamo che Eros, senza dirci nulla, è partito abbandonando la nave: si diffonde il panico”.

Le dichiarazioni di Enrico Ruggeri non finiscono qui. Per conoscere il suo post integrale basta visualizzare quanto segue o dal suo profilo Facebook.