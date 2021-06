All’Isola dei Famosi Valentina Persia ed Awed sono scoppiati in lacrime. Un momento assolutamente emozionante e che non è passato inosservato.

La finale è davvero alle porte e sull’Isola dei Famosi si susseguono sfide su sfide. Molto difficile ad oggi stabilire chi è che si giocherà la finale e la vittoria. E’ davvero difficile comprendere anche solo chi sono i favoriti.

Ad inizio serata è stata eliminata Isolde Kostner al televoto con Matteo Diamante per una percentuale davvero molto bassa. Per sua fortuna però esiste ancora Cayo Paloma dove lei si giocherà la possibilità di restare ancora sull’Isola.

I giochi sono andati avanti e c’è stata una gara davvero molto accesa per chi deve essere il terzo finalista. La sfida ha visto un unico vincitore e davvero tantissime lacrime. Valentina Persia ed Awed erano un fiume in piena.

Isola dei Famosi, Awed e Valentina Persia in lacrime: “C’eravamo fatti una promessa”

- Advertisement -

Ad accorgersi di alcune “urla” di gioia è stata proprio la conduttrice dello show, Ilary Blasi. Quest’ultima ha infatti sentito Valentina Persia urlare di gioia per la vittoria di Awed. Grazie a questa vittoria nella prova di apnea il giovane youtuber si è guadagnato di diritto il titolo di terzo finalista.

I due infatti erano scoppiati in un pianto emozionante. Awed piangeva per la sua vittoria e per essersi guadagnato finalmente il posto in finale. Valentina Persia invece perché, così come da lei stessa dichiarata, i due si erano scambiati una promessa molto importante. Cioè quella di lottare con le unghie e con i denti per arrivare in finale assieme.

Valentina Persia, che ha da poco concluso la sua esperienza con Isolde Kostner, di fatti non è riuscita nemmeno a commentare ed alla domanda di Ilary Blasi su cosa stesse provando non ha potuto fare altro che piangere. La gioia era davvero forte per entrambi ed infatti i due si sono poi abbracciati mentre piangevano. Awed ha poi dedicato il suo posto in finale a Beppe Braida. La scena non è assolutamente passata inosservata ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Emozioni e gioie pure prima della tanto attesa finale.