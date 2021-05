Sei anche tu uno dei cinque segni che non tradiscono? Scopriamo insieme se fai parte dei segni più fedeli di tutto lo zodiaco: ecco la classifica!

Va bene, va bene lo sappiamo: il tradimento (o la mancanza di tale) è uno degli argomenti più spinosi da affrontare, soprattutto quando si tratta di quello degli altri.

Come funziona il tradimento? Ci sono delle giustificazioni? C’è qualcuno capace di passare tutta la vita senza mai tradire il suo compagno?

Anche se non possiamo di certo risolvere in questo momento e grazie a questo articolo l’annosa questione del tradimento, possiamo però cercare di capire se sei o meno un segno fedele! Come? Ma con la nostra classifica dell’oroscopo!

I segni che non tradiscono mai: ecco la classifica dell’oroscopo

Il tradimento è di certo qualcosa di terribile e difficile da affrontare. Per capire perché succeda, però, purtroppo bisogna conoscere bene le persone coinvolte e questo non sempre è possibile! Anche se l’oroscopo non rappresenta di certo una sicurezza e non è possibile definirlo sicuro al 100%, sapere quali siano i segni che non tradiscono mai è di certo importante, no?

Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni più fedeli in tutto lo zodiaco che mai, non importa cosa sia successo nella loro relazione, tradirebbero il partner.

Ecco chi sono e, soprattutto, se c’è anche il tuo partner tra di loro?

Sagittario: quinto posto

Il Sagittario è uno dei segni incapaci di tradire, leale, onesto e sincero. Non si colloca al primo posto di questa classifica e, quindi, vuol dire che forse qualche cosa da nascondere la ha!

Nonostante sia un segno molto onesto, infatti, il Sagittario tende anche ad essere decisamente omertoso quando si tratta di segreti.

Insomma, devi essere molto cauto quando hai a che fare con un Sagittario: potrebbero avere qualche segreto che non vogliono condividere con te.

Cancro: quarto posto

Questo è un segno molto fedele ma che nasconde qualche piccolo peccatuccio. Il Cancro, infatti, anche se è decisamente poco traditore finisce per “esplodere” quando viene “tirato” troppo. Finisce, quindi, che il Cancro metta al primo posto i suoi interessi se si sente poco amato o seguito: potete star certi, però, che se succede qualcosa ve la dirà. Il Cancro è troppo “diretto” per nasconderti qualcosa: insomma, traditore (quasi) mai ma onesto sempre.

Pesci: terzo posto

Tradire? I Pesci? No, impossibile! Questo segno è uno dei segni più fedeli dello zodiaco anche e soprattutto perché spesso non si rende conto dell’effetto che ha sugli altri!

I Pesci, infatti, sono generalmente molto attraenti e ricercati dagli altri, anche perché spesso sembrano scostanti e poco interessati agli altri.

Invece, i nati sotto il segno dei Pesci sono semplicemente sempre immersi nel loro mondo particolare e non si preoccupano assolutamente delle persone che li circondano.

Quando trovano qualcuno che li ama non possono assolutamente tradirlo: sono concentrati solo su di loro!

Leone: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo segno, infatti, è uno di quelli che fa della lealtà e dell’onestà la sua bandiera!

Il Leone è uno di quei segni che prima di tradire preferirebbe porre fine, anche bruscamente, ad un rapporto che dura da anni!

Piuttosto che affrontare i problemi faccia a faccia, infatti, spesso il Leone nasconde anche a sé stesso i suoi veri sentimenti ed il mutamento dei medesimi. Per questo motivo, quindi, si trova spesso in situazioni difficili dalle quali, però, esce sempre immacolato.

Invece di tradire, infatti, il Leone si carica tutto il peso della relazione su di sé e poi la fa terminare appena possibile. Insomma, è vero che non tradisce e non tradirà mai ma con il Leone la questione può diventare pesante in altre maniere!

Toro: primo posto nella classifica dei segni che non tradiscono mai

Al primo posto della nostra classifica troviamo il Toro: sei fidanzato con uno di loro? Bene, allora congratulazioni! Come ogni segno di terra, infatti, il Toro è uno di quelli che ha i piedi ben piantati per terra e si rifiuta di lasciarsi governare dai sentimenti.

Anche se sono persone romantiche e portate all’amore, i nati sotto il segno del Toro si rifiutano assolutamente di tradire. Per loro l’amore è qualcosa da affrontare razionalmente, per sapere sempre cosa provano e dove sono.

Il Toro non permetterebbe mai ad una persona nuova di interferire con la sua situazione attuale: non gli piace non essere in “controllo” e quindi con lui le possibilità di un focoso tradimento sono veramente azzerate. Se volete una relazione “sicura” sono il segno perfetto!