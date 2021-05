Ricordate Brandon Scott di Vite al Limite? Ecco com’è e come sta oggi uno dei protagonisti più seguiti del famoso programma del dottor Nowzaradan.

Si tratta di uno dei protagonisti del famoso programma Vite al Limite più amato dal pubblico.

Il giovane originario di Columbus, in Ohio, ha viaggiato fino in Texas per poter partecipare al programma e sottoporsi alle cure del dottor Nowzaradan.

Quando è entrato in contatto con il dottore, Brandon pesava 325 chili: ecco com’è oggi e che cosa fa.

Brandon Scott di Vite al Limite: ecco la sua storia nel programma

La storia era una di quelle che colpivano veramente nel profondo. Parliamo della vicenda di Brandon Scott, protagonista del programma Vite al Limite e che si era sottoposto alle cure del dottor Nowzaradan per via del suo peso.

Brandon, infatti, era arrivato a pesare quasi 330 chili e si trovava in una condizione veramente disperata. I suoi problemi con il cibo erano legati ad un vero e proprio “ricatto” emotivo. Brandon, infatti, ha iniziato a mangiare in maniera compulsiva da quando era piccolo.

Il motivo è legato al burrascoso rapporto dei genitori di Brandon, che litigavano in continuazione di fronte al bambino. Brandon, poi, si assumeva la responsabilità di farli riappacificare, finendo per sfogare tutte le sue insicurezze nel cibo e cercando nel mangiare la sicurezza che gli mancava.

Infine, dopo aver raggiunto la terribile cifra di 325 chili, Brandon Scott si è deciso ad andare dal dottor Nowzaradan. La sua è stata una vera e propria rinascita: nonostante i problemi, infatti, Brandon Scott ha avuto al suo fianco la sua fidanzata, Tayler.

Grazie ad un regime di dieta veramente restrittivo, Brandon ha perso prima 50 chili da solo e poi, dopo essersi qualificato per l’intervento di bypass gastrico, altri 124 chili.

Da quel momento, possiamo davvero dirlo, la sua vita è completamente cambiata.

Com’è oggi Brandon di Vite al Limite

Oggi Brandon fa il musicista e pesa 151 chili. Un peso del tutto accettabile, contando che è meno della metà del suo peso iniziale! Brandon Scott ha subito una trasformazione veramente importante e positiva (ed al suo fianco, c’è sempre Tayler, che ormai è sua moglie).

Brandon adesso canta ed è un musicista di successo: condivide molto della sua vita sui social network ed i suoi follower sono aumentati esponenzialmente. Insomma, tutto bene è quel che finisce bene: di certo, infatti, la sua vita è molto cambiata da quando parlava di sé stesso in questi termini:

“Mi vergogno per come ho perso il controllo sul mio corpo. In me vedo solo un mostro.”

Brandon Scott e la sua incredibile perdita di peso sono stati di certo un vero e proprio esempio per tantissime persone. Brandon è ormai un musicista affermato, che guarda con serenità al suo passato e non ha paura di affrontare nuove sfide.

Il suo primo singolo, infatti, uscirà questa estate e sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme musicali. Insomma, non c’è che dire: veramente una trasformazione ed un percorso incredibili!