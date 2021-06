Potresti essere uno stalker? Se non sai dare una risposta precisa, meglio guardare insieme la classifica dei segni più stalker dello zodiaco. Non si sa mai!

Hai mai sentito parlare degli stalker? Certo, vero? Si tratta di persone che, una volta che si “infiammano” per qualcuno o per qualcosa, difficilmente la lasciano “libera”.

Ci sono stalker innamorati, stalker di persone famose e stalker di “amici“: insomma, si tratta di una vera e propria piaga!

Anche senza voler andare a vedere i risvolti più preoccupanti (che diventano anche penali quindi, attenzione), quello che vogliamo fare oggi è stilare la classifica dei segni che hanno questa predisposizione nel sangue.

Pronto a scoprire se ci sei anche tu?

I segni più stalker dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Niente di male nell’aggiornare cento volte il profilo Instagram della tua cotta, vero? O, ancora di più, niente di male nel guardare tutti i profili correlati a quello del tuo fidanzato, per vedere a chi mette like ed anche chi sono i suoi amici prima ancora di incontrarli, no?

Se pensi che questi (ed altri esempi) siano perfettamente normali, abbiamo una cattiva notizia per te. Potresti essere uno dei segni più stalker di tutto lo zodiaco!

Come facciamo a dirlo? Ma semplicemente grazie alla nostra classifica dei segni zodiacali di oggi che punta a “svelare” tutti i segni stalker.

Proviamo a vedere se sei nella classifica dei segni più stalker dello zodiaco o se ci sono delle persone che conosci: meglio essere preparati a qualsiasi eventualità, vero?

Ecco quali sono le prime cinque posizioni dei segni più… ehm, inquietanti di tutto lo zodiaco!

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro: eh sì, questo segno non è così innocente e gentile come avremmo potuto mai immaginare!

Il Cancro, infatti, adora conoscere tutto (ma proprio tutto) del suo compagno o dei suoi amici ed usa moltissimo i social per fare dello stalking vero e proprio!

Anche se difficilmente si faranno scoprire, potete star certi che i nati sotto il segno del Cancro sanno tutto di voi. Altrimenti, perché pensate che vi frequentino?

Scorpione: quarto posto

Anche lo Scorpione è un segno decisamente al limite dello stalker (limite che sorpassa, più di una volta). Lo Scorpione, infatti, è un segno che quando si innamora diventa veramente molto insistente!

Impossibile sfuggire alle grinfie di uno Scorpione se ha deciso che siete il suo nuovo amore: questo segno non usa tanto i social per fare stalking ma si presenterà nel vostro locale preferito, vi porterà fiori o regalini e sarà in ogni modo presente nella vostra vita.

Insomma, è uno stalker mosso esclusivamente dall’amore: quando questo sentimento finisce, poi, diventa estremamente freddo!

Bilancia: terzo posto

Anche se sembra che non gliene importi nulla, i nati sotto il segno della Bilancia sono dei veri stalker.

Sanno tutto di voi, dei vostri contatti, dei vostri amici e dei vostri fidanzati: insomma, vi guardano molto da vicino!

Il motivo è, principalmente, che la Bilancia vorrebbe tantissimo essere la persona perfetta per ognuno dei suoi rapporti: amici, parenti, conoscenti, fidanzati.

Per questo motivo, quindi, i nati sotto il segno della Bilancia si sforzano veramente tanto di indovinare, conoscere (e stalkerare, quindi) i vostri interessi in modo da essere sempre “perfetti”.

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto, quasi in cima alla nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Sono loro ad essere quasi degli stalker veramente professionisti!

I Gemelli, infatti, non riescono proprio ad evitare di controllare ossessivamente quello che fanno gli altri.

Non è strano che i nati sotto il segno dei Gemelli vi chiedano conto di situazioni, like, foto o addirittura semplici conversazioni che avete avuto per strada.

Come fanno a saperlo? Non ve lo spiegheranno mai: i Gemelli sono dei veri e propri stalker, che arrivano a nascondersi nei cespugli per guardarvi meglio.

Spesso lo fanno solo perché provano per voi sentimenti fortissimi, che mai gli sembrava di aver provato prima. Attenzione però: con la stessa facilità con cui un Gemelli vi adora (e vi stalkera), altrettanto repentinamente vi abbandonerà!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più stalker dello zodiaco

Incredibilmente, al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Sono loro i veri stalker dello zodiaco!

I Pesci, infatti, sono persone decisamente sensibili, attente ai mutamenti degli stati d’animo degli altri e che si concentrano con molta facilità sui propri cari.

Ecco, quindi, che sono le personalità perfette per diventare dei veri e proprio stalker! Un Pesci, appena uscirà dal suo mondo personale, diventerà quasi immediatamente “fissato” con un’altra persona, che seguirà ovunque e dappertutto.

Meglio fare attenzione quando avete a che fare con un nato sotto questo segno: i Pesci sono i segni più stalker di tutto lo zodiaco!