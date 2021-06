Vediamo insieme chi è il volto noto apparso nel nuovo singolo di Shade creato apposta per il reality show Love Island diretto da Giulia De Lellis

Il 7 Giugno inizia su DiscoveryPlus Love Island, il programma incentrato sulla ricerca dell’amore condotto da Giulia De Lellis.

Il format è ormai famoso in tutto il mondo ed è arrivato il momento anche per l’Italia. Tutto è pronto per il programma che verrà girato alle Canarie, in Spagna, ma manca ancora la sigla ufficiale.

A preoccuparsi di ciò è Shade, rapper torinese diventato famoso con canzoni come “Bene, ma non benissimo” o “La Hit dell’estate” e super seguito dai giovanissimi.

Da pochi giorni è uscita la preview del video ufficiale della canzone e i fan hanno notato subito un volto noto del mondo dei social, ma non è Giulia de Lellis. Scopriamo chi parteciperà al video della sigla di Love Island, In un’ora.

Giulia contro Giulia, Giulia Salemi apparsa nella sigla di Love Island condotto da Giulia de Lellis

Ci ha pensato il rapper Shade a scrivere la canzone che accompagnerà la prima edizione italiana di Love Island.

Da pochi giorni è uscito il trailer ufficiale della canzone In un’ora. Un minuto di video per capire tutto ciò che vedremo il 4 Giugno, giorno in cui uscirà il videoclip ufficiale.

Il tema ufficiale viene preso da i Pirati dei Caraibi 2, infatti Shade è travestito e truccato come Jack Sparrow nel secondo film.

L’obbiettivo è quello di creare la nuova hit dell’estate e negli ultimi secondi del video ecco un dettaglio che non passa di certo inosservato.

Giulia Salemi parteciperà infatti al video. Sarà per il look piratesco e la carnagione ramata, ma la Salemi ha preso il posto della conduttrice Giulia De Lellis.

Il mondo dei social è piccolo e le due Giulie si sono ritrovate nuovamente insieme. Da amori nati in tv (per la De Lellis, Andrea Damante e per la Salemi, Pierpaolo Pretelli) ad aver partecipato in due annate diverse al Grande Fratello Vip, le due Giulie sono sempre insieme.

Tanti potrebbero pensare che tra di loro scorra astio essendo che fanno lo stesso lavoro come influencer, ma non è così.

La Salemi e la De Lellis hanno un ottimo rapporto e, anzi, talvolta l’una ha trovato impieghi per l’altra.

Le nostre due Giulie si vogliono proprio bene e non farebbero mai un passo falso l’una verso l’altra.