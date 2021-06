Una grande sorpresa aspetta tutti gli amanti di calcio ed affini: agli Europei di calcio 2021, infatti, ci sarà un gradito ritorno (anche se solo su Twitch).

Hanno accompagnato numerosissimi mondiali, oltre che svariate trasmissioni dedicate al calcio ed alla comicità.

Il loro curriculum, però, non si ferma di certo qui: dal Grande Fratello alle edizioni di Sanremo, da Takeshi’s Castle ai film, non c’è prodotto televisivo o cinematografico nel quale non si siano messi alla prova.

Di chi parliamo? Ma semplicemente del trio comico più conosciuto della televisione italiana anche se, paradossalmente, quasi nessuno ha mai visto le loro facce.

Sì, avete capito bene: torneranno presto a farsi… sentire!

Europei di calcio 2021: la Gialappa’s Band commenterà le partite in diretta

“Siamo ormai a fine Maggio” dicevano una settimana fa sul loro profilo Instagram “ed è tornato l’inverno… ma potrebbe tornare anche qualcos’altro“.

Ai fan sarà sicuramente sembrato un sogno eppure anche i sogni più belli, alle volte, diventano realtà.

Per chi è cresciuto con la Gialappa’s Band, infatti, sapere che il trio comico ritornerà a commentare le partite di calcio è un vero e proprio prodigio.

Il famosissimo trio, infatti, ci ha accompagnati durante numerosissimi mondiali, europei ed anche campionati normali.

I loro programmi a tema calcistico (Mai dire Gol o Mai dire Domenica) erano degli appuntamenti imperdibili ed i loro commenti hanno fornito una valida alternativa alle proposte ufficiali.

Ecco, quindi, che (se non tutti) almeno due terzi del famosissimo trio comico farà di nuovo gli straordinari questa estate.

Marco Santin e Giorgio Gherarducci, infatti, hanno raggiunto un accordo che li porterà a commentare le partite degli Europei di calcio 2021 in diretta e… su Twitch!

Si tratta, per loro, di una prima assoluta visto che la piattaforma di live streaming è ancora “inesplorata” e visto che il loro profilo è stato aperto da poco.

Questo significherà, forse, che i due avranno più libertà di manovra rispetto a quando lavoravano per Sky o per Mediaset?

La Gialappa’s Band esordirà l’11 Giugno 2021, durante Italia-Turchia.

Il duo seguirà tutte le partite della prima serata e poi, una volta che saremo arrivati agli ottavi di finale, seguiranno tutte le partite in programma!

In questo modo avremo 29 incontri con la Gialappa’s ed i suoi ospiti.

Di dicuro, infatti, saranno presenti in studio Giampaolo Gherarducci (che, oltre ad essere un giornalista, è anche il fratello di Giorgio) e Carlo Pellegatti.

Come da tradizione, poi, non mancheranno i tifosi stranieri che sono, però, residenti in Italia dove si sono conquistati la fama!

I tifosi stranieri saranno, ovviamente, chiamati in studio a tifare per le squadre che andranno a scontrarsi con l’Italia: le risate sono assicurate!

Per chi non ricordasse com’era guardare la partita con loro, qui c’è un estratto del 2016: insomma, anche se ci sono mancati, ormai i “Gialappi” sono tornati sui nostri schermi.

L’appuntamento, quindi, è l’11 Giugno per tornare veramente “bambini” e seguire tutte le partite con i loro commenti ironici e dissacranti.

Cosa possiamo aspettarci da questo duo, ora che avrà più libertà di parola? Di certo, possiamo dirlo per esperienza, seguire la partita con loro è un modo per diminuire ansia e paura che l’Italia possa perdere.

Se siete scaramantici, quindi, non dimenticate di sintonizzarvi sul canale Twitch della Gialappa’s Band!