Valeria Marini irriconoscibile: ecco quanti kg ha perso

Valeria Marini rivela quanti kg è dimagrita a Supervivientes, l’equivalente spagnola dell’Isola dei Famosi e incontra di nuovo Ivan Gonzalez

Mentre l’Isola dei Famosi ha celebrato ieri il suo vincitore (il napoletano Awed) la versione spagnola del programma “Supervivientes”, continua ad andare avanti. Nella serata di lunedì 7 giugno la showgirl italiana Valeria Marini ha fatto ritorno nello studio centrale in Spagna dopo essere stata eliminata dall’isola. Per lei un’accoglienza da vera diva, visto che la Marini è una vera e propria star della tv iberica.

Per lei un’esperienza positiva nel reality, nonostante l’eliminazione arrivata la scorsa settimana. Come sempre la Marini non ha dimenticato la sua verve polemica, visto che appena giunta in trasmissione ha avuto un battibecco col conduttore. Quando si è poi rilassata, la Marini ha confessato di aver perso 12 chili e mezzo. “E’ stato meraviglioso ma molto difficile, ho imparato tanto – ha detto Valeria – spesso ho pensato di andare via, ma già sapevo che me ne sarei pentita”.

La italiana cuenta cómo conoció al empresario y aristócrata 😏 #ConexiónHonduras9 https://t.co/uPnazZoVU6 — Supervivientes (@Supervivientes) June 7, 2021

Valeria Marini scatenata dopo l’eliminazione da “Supervivientes”

La sarda ha spiegato che ha vissuto il gioco senza strategie particolari e senza fare calcoli. “Il mio intento era portare gioia e felicità al pubblico”, ha spiegato, alludendo a un momento difficile per la sua famiglia.

La Marini, che parla un discreto spagnolo, in studio ha avuto modo di incontrare dopo tempo Ivan Gonzalez, il suo ex fidanzato col quale ha fatto “Temptation Island” quando c’era Simona Ventura in conduzione.

“In Italia amano molto Ivan grazie a me – ha chiosato senza falsa modestia la Marini – è un ragazzo di cuore e lo merita”. Da parte del giovane una battuta non molto simpatica, visto che ha stuzzicato l’ex fidanzata paragonandola a un’altra sua ex, Oriana. La Marini si è mostrata sorpresa e un po’ infastidita dalla battuta, per la verità, nemmeno troppo divertente.