Mara Venier, dolcissima in versione nonna al compleanno del nipotino

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, posta su Instagram una dolce foto di loro due in versione “nonni” al compleanno del nipotino

Una dolcissima Mara Venier in versione nonna, in compagnia del marito Nicola Carraro, per festeggiare i 4 anni di suo nipote. E’ stato Nicola a postare sul proprio profilo Instagram una foto dei due insieme alla festicciola del bambino, il piccolo Claudio (detto Iaio) figlio di Paolo Capponi, secondogenito della nota conduttrice. Nella foto pubblicata sul social network si vedono i due nonni che giocano col piccolo Iaio alla sua festa, in giardino all’aperto.

Sullo sfondo altri bambini per quello che sembra essere un bell’appuntamento in famiglia. Dopo tanti mesi di restrizioni era quello che ci voleva, visto che Mara Venier si è sempre detta legatissima alla famiglia, soprattutto dopo la morte della madre, che le ha portato tanta sofferenza. Stavolta è stato il marito Nicola a pubblicare l’immagine, nella quale Mara è vestita d’azzurro e indossa un paio di occhiali scuri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

La conduttrice è intenta a giocare col nipotino, che ha tanto di cappellino celebrativo da buon festeggiato. Finalmente la Venier appare in forma e in ripresa dopo il piccolo intervento chirurgico (leggi qui se vuoi saperne di più) subito la scorsa settimana. Nonostante una comprensibile sofferenza fisica, domenica ha condotto normalmente la sua “Domenica In”, andando in porto con la lunga diretta.

Come sempre sono arrivati risultati molto positivi dal punto di vista dell’Auditel (puoi leggerli qui) con un altro grande successo per il contenitore del pomeriggio di Rai 1. Per fortuna Mara potrà riposare nel prossimo week end, visto che Domenica In non andrà in onda perché l’emittente trasmetterà una partita degli Europei. Appuntamento, quindi, al 20 giugno, quando andrà in onda la penultima puntata di questa stagione. Invece, l’ultimo appuntamento è previsto per il 27, quando la “zia” darà appuntamento al suo affezionato pubblico a settembre.