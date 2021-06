Mara Venier manda un messaggio a Milly Carlucci dagli studi di Domenica In: “Ecco chi si candida per Ballando con le Stelle, mi raccomando”

Ieri, domenica 6 giugno 2021, è andata in onda l’ultima puntata di “Domenica In”. Mara Venier, “acciaccata” a causa di qualche problema di salute avuto nei giorni scorsi, ha dato appuntamento al suo affezionato pubblico alla prossima edizione, in arrivo probabilmente a settembre. Nella puntata di ieri, la conduttrice ha invitato l’attrice Antonella Ferrari, affetta da sclerosi multipla, che nell’ultimo Festival di Sanremo ha emozionato il pubblico con un intenso monologo.

L’attrice ha spiegato a Mara che per sentirsi più forte della malattia e trovare il coraggio di lottare ha bisogno di lavorare. In modo normale, senza pietismo e neanche favoritismi. Le difficoltà dovute al Covid hanno messo in crisi il mondo del teatro e dello spettacolo in genere, quindi anche la Ferrari ha dovuto fare i conti con queste difficoltà. Ma per lei il problema è perfino maggiore.

Mara Venier “candida” Antonella Ferrari a “Ballando con le Stelle”

E tra una chiacchiera e l’altra la Ferrari si è apertamente candidata per partecipare a “Ballando con le Stelle”. “Sarebbe un’esperienza bellissima per me – ha spiegato l’attrice – una sfida contro me stessa e contro la malattia. Mi piacerebbe dimostrare che sono ancora in grado di muovere qualche passo”, ha spiegato l’attrice comica. E Mara Venier ha colto la palla al balzo girando subito l’invito a Milly Carlucci, conduttrice del reality di Rai 1, che andrà in onda proprio in autunno.

“Milly hai sentito? Qui c’è Antonella Ferrari che vuol partecipare, mi raccomando”, ha detto sorridente la conduttrice, ufficializzando la candidatura dell’attrice per la prossima edizione. E chissà se “Ballando con le Stelle” ascolterà la candidatura della Ferrari e la farà partecipare al consueto show su “vip” che imparano a danzare da ballerini professionisti e si mettono in gara tra loro.