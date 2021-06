Michele Merlo è morto: addio al giovane artista di "Amici"

E’ morto Michele Merlo, il giovane artista di “Amici” non ce l’ha fatta. E’ stato colpito da un’emorragia cerebrale dopo leucemia fulminante

Michele Merlo è morto: il giovane artista di “Amici” non ce l’ha fatta. E’ deceduto dopo le conseguenze di un’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. L’ex concorrente della trasmissione di Maria De Filippi e di X-Factor, in arte Mike Bird, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Nella notte tra giovedì e venerdì è stato colpito da un’emorragia celebrale.

La causa, probabilmente, una leucemia fulminante. Il ragazzo è stato operato d’urgenza, ma la sua situazione è sempre stata gravissima. Resta il dolore dei parenti e la rabbia, visto che il 28enne aveva già accusato dei malesseri ma era stato rimandato a casa dai medici dell’ospedale di Vergato, vicino Bologna, dove i suoi dolori erano stati diagnosticati come un problema di natura virale.

Michele Merlo è morto: il dolore dei fan e dei suoi amici artisti

Il padre Domenico aveva già denunciato la situazione: “Era andato al pronto soccorso da solo. Lamentava dei sintomi che un medico attento avrebbe colto. Aveva placche alla gola, dolori al collo e una forte emicrania da giorni. Si tratta di sintomi della leucemia”. Il padre ha denunciato che il ragazzo non è stato visitato a dovere, in quanto aveva ematomi che non sono stati riscontrati. Michele era uno sportivo, non beveva e non ha mai fatto uso di sostanze, ha chiarito il padre.

L’Ausl di Bologna ha aperto un’inchiesta interna per fare chiarezza, e intanto la famiglia ha smentito che la malattia possa essere legato al vaccino Covid-19. “Michele non aveva fatto il vaccino”, hanno chiarito. Tantissimi i messaggi di dolore e di affetto per Merlo, da Ermal Meta a Francesco Facchinetti, passando per Federico Rossi, Emma Marrone e Aka7even. Un messaggio alla famiglia è arrivato anche da Maria De Filippi.