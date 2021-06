Il test di oggi ha come argomento la pizza. In base a come la mangi potrai scoprire alcuni aspetti interessanti sulla tua personalità

Oggi ti proponiamo un test sulla personalità. L’argomento centrale è uno degli alimenti più conosciuti al mondo: la pizza. Questa pietanza è Patrimonio Immateriale dell’Unesco. È un piatto che è nato a Napoli ma si è diffuso in tutto il mondo. Non c’è città del pianeta che non abbia una pizzeria, si trovano anche nei luoghi più isolati.

La pizza nasce tantissimi anni fa nel capoluogo partenopeo, quando la città di Napoli viveva i fasti della capitale di un regno. Non tutti sanno, però, che in base a come la mangiamo potrebbe uscire fuori un aspetto della nostra personalità che non si è ancora palesato. Non tutti la mangiano allo stesso modo ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo, alla ricerca delle soluzioni del test.

Come mangi la pizza?

Ti abbiamo proposto un’immagine: ci sono cinque modi diversi di mangiare la pizza. Qual è quello che preferisci o che si avvicina di più alle tue abitudini? La selezione non dovrebbe essere difficile, non saranno passati molti giorni dall’ultima volta che hai mangiato questo piatto. Ormai è presente anche nelle diete!

Scegli una delle cinque opzioni. Dietro ogni scelta si nasconde un profilo, scoprilo scorrendo il testo e scopri alcuni aspetti della tua personalità che forse ancora non conoscevi. Sei pronto? Adesso possiamo iniziare il test.

Le soluzioni del test. 1) Mangi prima il centro e lasci il bordo

Se hai scelto questa immagine vuol dire che sei la classica persona che lascia sempre il bordo della pizza. Questo sottolinea un aspetto molto preciso: tendi a rinunciare alle cose durante la vita. Allontani tutto ciò che non ti piace o che ritieni difficile. Dovresti provare a migliorare e ad accettare anche le sfide più complicate, potresti scoprire piacevoli sensazioni.

2) Mangi prima il bordo e poi il centro

Se anche tu sei una di quelle persone che inizia sempre dal bordo per poi finire con il cento della pizza, allora vuol dire che sei una persona che ha già affrontato molte difficoltà nella vita. Queste esperienze ti hanno segnato e per questo inizi dalla parte della pizza che ti piace di meno, il bordo. Per poi goderti il meglio alla fine. Il tuo motto è “prima il dovere e poi il piacere”!

Le soluzioni del test. 3) Mangi la pizza come capita

Se non hai un modo preciso di mangiare la pizza vuol dire che non ami gli schemi. Hai una personalità imprevedibile, sei un artista. Cambi spesso opinioni su tutto, anche sulle persone che ti circondano. Basta un piccolo particolare per avvicinare o allontanare qualcuno. In questo modo è complicato per gli altri tenere il passo.

4) Mangi la pizza in parti uguali

Se tagli la pizza in tanti spicchi, tutti uguali, significa che sei una persona molto precisa e razionale. Non lasci nulla al caso, ami i dettagli e non ti sfugge niente. Sei abituato a programmare la tua vita, tutto deve andare come avevi previsto. Quando non succede, però, vivi momenti di seria difficoltà.

Le soluzioni del test. 5) Ripieghi la pizza e la mangi a morsi

A Napoli si dice che la pizza va mangiata “a portafoglio”, cioè ripiegata in quattro parti e mangiata a morsi. Se anche tu sei abituato a mangiarla in questo modo, allora vuol dire che sei una persona che ha sempre fretta. Fai tutto di corsa, pare che tu non abbia mai tempo per niente e nessuno. Questa tua ansia ti impedisce spesso di goderti i piaceri della vita, prova a rilassarti un po’ ogni tanto!

Il test è finito. Speriamo ti sia piaciuto. E tu, come mangi solitamente la tua pizza? Il profilo scelto corrisponde al tuo modo di affrontare la vita? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ne arriveranno altri altrettanto divertenti e simpatici. A presto!