Test: dietro ognuno di quattro quattro colori c’è una personalità diversa. Scopriamo insieme qual è la tua. Sei pronto? Mettiti alla prova con noi

Secondo una ricerca del dottor Carol Ritberger, esistono quattro tipi di personalità. Ad ognuna di essere è abbinato un colore. Per questo motivo, la nostra personalità può essere abbinata ad uno di questi quattro colori: rosso, arancione, giallo o verde. Dietro ogni colore si nasconde un determinato modo di vivere e di essere.

I colori possono farci comprendere diversi aspetti della psicologia umana. Esistono diversi studi che sfruttano i colori in questo senso. La psicologia del colore è una vera e propria tecnica che consente di studiare l’effetto di questi pigmenti sul comportamenti degli uomini. Ha lo scopo di determinare come un colore può influenzare le scelte o i comportamenti di una persona.

Attraversi i colori possiamo anche comunicare. Molti colori vengono utilizzati per segnalare un’azione e possono anche influenzare gli umori e, di conseguenza, le azioni delle persone. Il test di oggi ha come protagonisti proprio i colori. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

La storia dei colori

Nel 1666 lo scienziato Isaac Newton scoprì che la pura luce bianca era in grado di attraversare un prisma e decomporsi in uno spettro di colori. In questo modo capì che ogni colore era composto da una singola lunghezza d’onda e che non poteva ulteriormente separarsi. Secondo Newton, la percezione dei colori è soggettiva.

Ecco perché riescono a condizionare così tanto le nostre vite. Gli antichi egizi usavano i colori per curare i malati. Queste pratiche venivano utilizzate anche in Cina. Il colore è una forma di luce, per questo può essere considerato una variazione dell’energia elettromagnetica. Questa energia può essere utilizzata per provocare cambiamenti positivi nel nostro corpo.

Una personalità per ogni colore

Quale tra questi quattro colori ti attira di più? Scegli tra arancione, rosso, verde e giallo. Una volta effettuata la scelta scorri verso il basso, troverai le soluzioni del test di oggi. Ad ogni scelta corrisponde un colore. Ad ogni colore corrisponde una personalità diversa. Prova ad effettuare la selezione in maniera istintiva, senza perdere troppo tempo.

La soluzione del test: arancione

Se hai scelto questo colore, allora vuol dire che sei una persona amichevole e premurosa. Sei empatico e non esiti mai ad aiutare gli altri. Sei felice soltanto se lo sono coloro che ti circondano, specialmente se gli vuoi bene. Per i tuoi cari faresti qualsiasi cosa. Usi tutte le tue forze per regalare un po’ di buon umore alle persone che ritieni veramente importanti.

Rosso

Se hai scelto il rosso vuol dire che sei una persona attiva, ambiziosa e determinata. Hai una personalità importante, ti sforzi per raggiungere i traguardi più alti. Fai sempre attenzione ad ogni minimo particolare e provi sempre a dare importanza a chi lavora sodo, esattamente come fai tu. Sei rigoroso e fai fatica a fidarti degli altri. Difficilmente avrai la capacità di delegare un altro per qualcosa che preferisci fare in prima persona.

La soluzione del test: verde

Sei un tipo avventuroso ed estroverso. Chi ha scelto il verde è sempre desideroso di conoscere cose nuove, di provare nuove esperienze. Sei ingegnoso, intelligente e molto creativo. Sei dotato di una grande fantasia. Hai un animo libero e vivi la vita in maniera spensierata. Sei gentile e tendi sempre a vedere il lato positivo della gente.

Giallo

Hai scelto il giallo? Bene, questo vuol dire che sei un vero intellettuale. Un pensatore, una di quelle persone che usa il cervello e lo fa sempre in maniera impeccabile. Sei indipendente, creativo e non esiti ad uscire dai binari per raggiungere un obiettivo. Sei socievole, ami coinvolgere gli altri nelle cose che ti interessano. Sai gestire bene lo stress e le emozioni, anche quelle più forti.

Anche il test di oggi è terminato. E tu, quale colore hai scelto? Il profilo abbinato era corretto? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!