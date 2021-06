All’Isola dei Famosi, Valentina Persia ha fatto una scommessa e deve rispettarla. Il tutto ha lasciato gli altri naufraghi molto felici.

All’Isola dei Famosi questa sera si è deciso di non dare proprio campo aperto a tutti gli scontri possibili. Siamo agli sgoccioli per la finale che si terrà settimana prossima ed ovviamente tutti vogliono vincere.

“Visto che è la finale ci sembra giusto giocare un po’ con i loro nervi” dice la bella conduttrice di origini romane Ilary Blasi. Infatti bisogna dire che in questa edizione si è davvero giocato molto sulle personalità dei naufraghi.

Questa volta però la bella comica e show girl Valentina Persia ha lasciato tutti senza parole con una clip, una promessa che va mantenuta e magari anche con un chiaro omaggio a Sabrina Ferilli. Di cosa stiamo parlando? Valentina Persia dovrebbe spogliarsi.

Isola dei Famosi, Valentina Persia: “Faccio come Sabrina Ferilli”

Per Valentina Persia la serata non è iniziata nel migliore dei modi. Tutti i concorrenti passavo pian piano alla finale tranne proprio lei. Sembrava davvero che non volesse mai arrivare il momento per la comica e show girl di accedere alla finale.

Proprio a tal proposito si è arrivati infatti al punto in cui Valentina Persia è finita in nomination per contendersi il posto di quinta finalista con la Stabile. In ordine questa sera infatti hanno avuto accesso alla finale Awed e Matteo Diamante. Rimanevano fuori ancora la pupa e la comica. Entrambe molto amate dal pubblico.

Il televoto flash è stato infatti davvero molto particolare. Le due si sono giocate il posto a suon di numeri molto vicini l’uno dall’altro. Alla fine ha però trionfato la bella Valentina Persia. La bellissima donna dai capelli ricci e rossi si è guadagnata il posto in finale ed anche una clip in cui le veniva ricordato che aveva dichiarato che qualora avesse guadagnato il posto in finale avrebbe dovuto spogliarsi.

A quel punto la comica romana ha detto: “Posso fare come Sabrina Ferilli che allo scudetto della Roma disse di volersi spogliare e poi rimase con il costume color carne?“. Il tutto ha provocato le risate dei naufraghi e del pubblico. La donna ha poi tolto il paravento dalle spalle, ma per ora solo quello.

Di tutto ciò non è passato inosservata la felicità dei naufraghi di poter vedere qualcosa in più di Valentina. Il tutto ovviamente scherzando. Bisogna dire però che Valentina Persia abbia però avuto una dimostrazione di quanto sia davvero apprezzata anche esteticamente.