Oggi ti proponiamo un test psicologico molto interessante. Devi guardare questi sorrisi e individuare qual è quello ipocrita. Sei pronto?

Il test di oggi riguarda un aspetto psicologico della nostra vita abbastanza frequente: il sorriso. Vladimir Ghika, un sacerdote rumeno, diceva che il sorriso apre la porta dell’anima. È uno degli elementi più accattivanti di una persona e spesso fornisce una prima impressione molto dettagliata. Ma spesso l’apparenza inganna.

A volte può capitare che un sorriso non sia così sincero come possa sembrare, anzi! Spesso succede che qualcuno voglia conquistarci con un sorriso, per poi pugnalarci alla prima occasione. È proprio ciò che vogliamo aiutarti a capire oggi. Quando un sorriso è sincero e quando, al contrario, è ipocrita?

Devi soltanto guardare questi sorrisi per qualche secondo e decidere quale, secondo te, è quello ipocrita. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. L’unico obiettivo è quello di intrattenere i nostri lettori, facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine quotidiana. Sei pronto? Adesso che hai guardato con attenzione i sorrisi, scorri il testo alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Secondo alcuni studi dell’Università di San Francisco esistono 19 tipi diversi di sorrisi. Essi si distinguono in due categorie: sorrisi educati ai membri della società e sorrisi sinceri. Nel primo caso non vengono coinvolti molti muscoli facciali, per questo è più difficile capire se quel sorriso sia sincero o ipocrita.

Hai già capito qual è il sorriso ipocrita tra quelli che ti abbiamo proposto? Bene, adesso puoi scoprire se hai indovinato. Ad ogni scelta è anche abbinato un profilo psicologico.

Primo sorriso

Sei molto sensibile all’umore di chi ti circonda. L’empatia a volte ti rosicchia dall’interno perché assorbi anche le negatività delle altre persone. A volte ti capita di provare a reprimere le tue capacità empatiche, risultando ansioso e depresso. Quando invece riesci a mantenere la calma sai trasmettere positività intorno a te. Sei un ottimo amico, sia nei momenti buoni che in quelli meno positivi.

La soluzione del test: secondo sorriso

Sei unico nel tuo genere. Hai trovato il giusto equilibrio tra la profondità della tua anima e la forza della tua mente. Hai sperimentato nuove sensazioni e sai cosa vuol dire provare benessere personale. È la tua principale risorsa nella vita. Hai un grande autocontrollo e sai gestire le tue emozioni sempre molto bene.

Terzo sorriso

Sei orgoglioso. Non perdi mai la calma o il controllo, qualunque cosa accada riesci a gestire le tue emozioni. Sai essere un buon supporto mentale per gli altri, li fai sentire a proprio agio in maniera naturale. Sei anche molto carismatico, quando dai un consiglio a qualcuno, quest’ultimo tende sempre a seguirlo con estrema fiducia.

Il sorriso ipocrita è sicuramente questo. Dietro questo sorriso si nasconde un tentativo di far credere agli altri qualcosa che non esiste. La donna guarda verso l’alto, sfugge agli occhi dell’interlocutore. Questa persona vuole trasmettere un messaggio ambiguo e falso.

La soluzione del test: quarto sorriso

Sei una persona molto matura. Gestisci facilmente le difficoltà e fai di tutto per non far capire agli altri che stai passando un periodo negativo, soprattutto alle persone alle quali tieni veramente. Provi sempre a capire qual è la soluzione più giusta per te prima di agire. Non hai mai vacillato davanti alle difficoltà della vita.

Quinto sorriso

Ormai hai raggiunto un certo equilibrio nella tua vita. Non hai mai perso la speranza neanche quando hai dovuto affrontare situazioni veramente complicate. Sei sempre stato convinto che, prima o poi, tutto si sarebbe aggiustato. E così è stato. Chi ti circonda apprezza la tua saggezza e segue spesso i tuoi consigli.

La soluzione del test: sesto sorriso

Sei una persona molto matura e indipendente. Amici e familiari sono importanti nella vita e per questo sei pronto ad aiutarli. Sei sempre stato molto bravo a comprendere l’essenza degli altri esseri umani, per questo riesci a capire chi ti circonda e a dare spesso consigli azzeccati. Hai un animo gentile e sei una persona elegante.

Il test è terminato. Hai individuato il sorriso ipocrita? Se ci sei riuscito ti facciamo i complimenti, non era sicuramente semplice. Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti ed interessanti. A presto!