Flavio Insinna ha raccontato della sua ennesima delusione. Dopo una tempesta arriva sempre il sereno. La serie di sconfitte.

Flavio Insinna è una persona che la competizione la vive ogni sera da ormai anni. Naturalmente continuano le sue avventure al timone del quiz a premi più famoso. L’Eredità infatti continua a macinare successi e dare speranze di vittoria a giovani e meno giovani concorrenti.

Bisogna dire però che quando si giunge al “prima delle vacanze estive” si ha solo tanta voglia di poter vedere uno dei propri concorrenti vincere i tanti ambiti premi. Flavio Insinna infatti ci tiene parecchio a vedere una vittoria almeno prima delle vacanze.

Naturalmente vacanze dall’Eredità e non dal piccolo schermo siccome il conduttore tornerà nelle vesti di conduttore di un ulteriore format molto conosciuto ed in voga negli anni passati. Qual è questo nuovo format? e come mai si parla di una nuova disfatta?

Flavio Insinna: il nuovo show e la disfatta che lo ha deluso

Ebbene sì, durante questa estate vedremo il conduttore dell’Eredità nelle vesti di conduttore del programma “Il pranzo è servito”. Questo è un format conosciutissimo a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta che veniva condotto da Corrado.

Il programma dovrebbe avere inizio subito dopo l’appuntamento con il tg1, quindi verso le ore 13:30. Questo programma era però un format delle reti Mediaset che era stato ideato completamente dal compianto conduttore.

Il conduttore del quiz a premi però sta lasciando andare l’Eredità in vacanza con un rammarico nel cuore. Anche ieri infatti il campione in carica, il giovane Massimiliano, non è riuscito a portare il montepremi a casa ed è caduto di nuovo sulla parola nascosta della ghigliottina.

Per lui infatti c’erano in paio 27.500 euro. Una cifra da capogiro e che sicuramente avrebbe dato una svolta nella vita del giovane concorrente. Purtroppo però non ha vinto e Flavio Insinna, che ha da poco sbottato con i suoi autori, non ha potuto fare altro che constatare di averci messo il cuore tutti assieme. E dire che questa non era nemmeno la cifra più alta siccome domenica scorsa era arrivato a toccare quasi 95 mila euro di montepremi.