Da un po’ di tempo l’imitatore Teo Teocoli manca nel piccolo schermo. Vediamo a cosa si sta dedicando adesso

Antonio Teocoli, noto a tutti come Teo è un comico, attore, imitatore e conduttore di Taranto. Ha accompagnato tanti piccoli italiani ormai diventati grandi. Ma adesso manca da un po’ in televisione. Si sta infatti dedicando ad un altro lato dello spettacolo. Vediamo da dove è partito e di cosa si occupa adesso

Teo Teocoli: da cantante a tutto fare nel mondo delle arti

Teo Teocoli ha iniziato la sua carriera come cantante. Incide diversi vinili come Una bambolina che fa no no e Teo e le vittime.

Ma è negli anni ’70 che Teo diventa una vera e propria star grazie al ruolo di cabarettista al Derby di Milano. Dopo aver lavorato con Massimo Boldi nel programma Non lo sapessi ma lo so, Teocoli diventa un nome noto a tutti.

Conduce Striscia la notizia, Scherzi a Parte e Mai dire Gol uno dietro l’altro con la sua capacità di far ridere sempre tutti.

Ed è proprio a Mai dire gol che fa conoscere agli italiani la sua passione per l’imitazione, vestendo personaggi come Felice Caccamo e Peo Pericoli. Ecco che la strada è spianata; entra a far parte nel cast di Quelli del Calcio interpretando Adriano Galliani e Cesare Maldini.

Nel 2000 conduce insieme a Fabio Fazio e Luciano Pavarotti la 50esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le altre imitazioni di Teo Teocoli troviamo anche volti più noti e moderni come Valentino Rossi, Adriano Celentano, Maurizio Costanzo e Zlatan Ibrahimovic. Dopo tutta questa popolarità, il nostro Teo manca in televisione da un po’ a causa di problemi di salute. Le ultime volte che si è fatto vedere era al cinema con I Soliti Idioti e in Forever Young. Ha anche fatto Ballando con le Stelle e il suo programma Teo in the box.

Ma da qualche anno si sta dedicando ad un’altra parte dello spettacolo: il teatro. Ha girato da nord a sud tutta l’Italia con degli one man show incentrati sui suoi mille personaggi. Diciamo che è da solo, ma il suo repertorio delle sue vecchie interpretazioni può riempire un grande platea.

Se il vostro Teocoli vi manca e avete voglia di ridere come ai vecchi tempi, guardate le date del suo tour e prenotate subito un posto in prima fila