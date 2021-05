Giulia Salemi è uno dei personaggi più chiacchierati del momento dopo il suo secondo ingresso al GF VIP. Vediamo qualche suo segreto.

Che Giulia Salemi sia una bellissima ragazza, da mozzare il fiato, è cosa più che risaputa. Chi potrebbe mai affermare il contrario. Una bellezza disarmante, un corpo perfetto e tratti mediorientali che di certo lasciano tutti senza parole.

Giulia Salemi non è però assolutamente solamente bella, ha dentro sé un bagaglio di energia positiva e di emozioni che porta sempre al proprio fianco. Al Grande Fratello Vip l’abbiamo infatti vista in ogni sua sfumatura.

Ricordiamo benissimo le sue accese discussioni con Tommaso Zorzi, i suoi litigi e riappacificamenti con Dayane Mello e naturalmente la sua nuova storia d’amore. Chi potrebbe mai dimenticarsi dei “Prelemi”? Quali sono i segreti della grinta e dell’energia della giovane modella di origini persiane?

Giulia Salemi ed il suo segreto di successo: “Sono iperattiva”

In una recente intervista alla Gazzetta la bella modella di origini persiane ha svelato che all’inizio è stato tutto un grande shock per lei. Dover cambiare le sue abitudini alimentari per potersi mantenere in forma era davvero una bella sfida.

La bella Giulia Salemi ha infatti raccontato che “con le palestre chiuse ha dovuto adottare delle strade alternative“. Ha infatti optato per allenamenti a casa per due volte a settimana tramite alcune piattaforme dedite allo sport.

Esercizi semplici? Assolutamente. Esercizi mirati su zone specifiche del proprio corpo. La bella modella di origini persiane ha infatti raccontato che “nei mesi precedenti ad una campagna pubblicitaria per i suoi costumi, ha lavorato con particolarissima attenzione alla zona glutei”.

La dolcissima fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha però rivelato che lei non pratica solamente esercizi fisici di quel genere, anzi. E’ una amante dello yoga e del pilates. Giulia ha inoltre rivelato di essere sempre energica ed iperattiva e per questo motivo si lascia aiutare dalla meditazione che la aiuta a stendere i nervi.

E’ inoltre una appassionata di boxe ed ha rivelato di non fare particolarmente attività fisica con Pierpaolo durante la settimana, preferendo divertirsi con lui nel weekend.