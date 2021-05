Sono spuntati nuovi retroscena sul caso della piccola Denise Pipitone. L’autore della famosissima lettera anonima è uscito allo scoperto.

Il caso di Denise Pipitone ha tenuto e continua a tenere col fiato sospeso l’intera opinione pubblica italiana. La piccola è scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 e da allora la sua mamma e la sua famiglia cercano incessantemente giustizia.

Negli anni ci sono state molteplici piste da seguire, tantissime possibilità di averla trovata. Purtroppo però qualsiasi cosa si è rivelata infruttuosa. La piccola non è mai stata trovata e purtroppo giustizia non è stata fatta.

In questi ultimi tempi però sono nate molteplici nuove piste, davvero recentissime. Inoltre una grande novità è stata introdotta con una lettera anonima che ha fatto molto scalpore in queste settimane. Oggi le ulteriori rivelazioni.

Denise Pipitone: spunta l’autore della lettera anonima tanto discussa

Attraverso un collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, la criminologa Anna Magli ha fatto una sintesi sulla vicenda della piccola Denise Pipitone ed ha raccontato anche nuovi dettagli. La piccola scomparsa nel 2004 forse può ricevere giustizia?

E’ infatti emersa la presenza di un testimone, autore della lettera arrivata all’avvocato Frazzitta qualche settimana fa, e che ha fatto davvero molto discutere. “Abbiamo scoperto – dice la criminologa – che è un uomo, che si è recato nello studio dell’avvocato Frazzitta ed ha raccontato quello che è successo dopo il sequestro di Denise Pipitone“.

Secondo quanto riportato poi da sologossip la criminologa ha poi proceduto a dire: “Lui mentre circolava si è trovato all’incrocio tra Via Salemi e Via della Pace, a poche centinaia di metri dalla casa di Piera Maggio”. Per poi aggiungere per chiarire la situazione: “La sua auto si è accostata a un’altra dove a bordo c’era la piccola e c’erano altre tre persone che lui ha riconosciuto, ha fatto nomi e cognomi di questi soggetti.” Alcune dichiarazioni molto importanti e che sicuramente avranno delle conseguenze nella vicenda della piccola scomparsa del 2004.

Quali saranno gli sviluppi di questa tanto discussa vicenda? Verrà fatta finalmente giustizia per la piccola Denise? Questa testimonianza sarà il momento della verità assoluta?