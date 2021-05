Il test di oggi ha come protagonista la frutta. Scegli uno di questi frutti e scopri la tua vera personalità. Sei pronto? Mettiti alla prova

Oggi ti proponiamo un test molto divertente che ti permetterà di scoprire alcuni aspetti della tua personalità che forse ancora non conosci. L’argomento principale è la frutta, un alimento importante per la nostra salute. In tutte le diete è prevista la frutta, proprio perché fa bene al nostro organismo.

Proprio perché tutti ne mangiamo, oggi vogliamo capire qual è il frutto preferito dei nostri lettori. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni. E la frutta ci sembra un buon argomento per attirare la loro attenzione.

Come dicevamo prima, il test ha come obiettivo quello di farti scoprire qualcosa in più sulla tua personalità. Come? È molto semplice: devi ritagliare qualche minuto della tua giornata per noi, guardare per qualche secondo la foto e scegliere il tuo frutto preferito. Non pensarci troppo, questo non è un quiz a premi, fatti guidare dall’istinto.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Funivia Stresa-Mottarone, un passeggero ha rinunciato a salire: “Così mi sono salvato”

Scegli un frutto e scopri la tua personalità

Adesso devi guardare con attenzione la foto: scegli il tuo frutto preferito, quello che mangeresti adesso o, semplicemente, quello che ti piace di più. Una volta effettuata la scelta non dovrai fare altro che scorrere e scoprire il profilo abbinato al tuo frutto preferito. Puoi scegliere tra mela, uva, banana, arancia, fragola, e cocco.

Mela

Se hai scelto la mela, allora significa che sei una persona espressiva, soprattutto quando c’è qualcosa o qualcuno che ti interessa veramente. Devi ottenere ciò che vuoi ad ogni costo, non importa come. Il fine giustifica i mezzi. Esistono tantissime varietà di mele e anche a te piace sperimentare sempre nuove cose. L’avventura è da sempre il tuo forte.

I risultati del test: uva

Hai scelto l’uva? Se questo è il tuo frutto preferito, vuol dire che sei una persona che tende ad accentrare ogni interesse su di sé. Sei egocentrico ma riesci spesso a nascondere questo aspetto del tuo carattere. Gli altri raramente si accorgono della tua reale natura, sei bravo a mimetizzarti. Finché non esplodi. In quel caso potresti deludere chi ti sta intorno.

Banana

Se il tuo frutto preferito è la banana, allora significa che sei una persona spensierata. Non sei molto attento a ciò che gli altri pensano di te. Anzi, in realtà le opinioni degli altri non interessano neanche un po’. Il tuo unico pensiero è il divertimento e non fa niente se gli altri ti vedono come un eterno fanciullo. Sei un buon compagno in amore ma ogni tanto hai la brutta abitudine di assentarti. Questo potrebbe portare a rotture dolorose.

Leggi anche – Denise Pipitone, spunta un’altra pista. La somiglianza è impressionante – FOTO

I risultati del test: arancia

Il frutto preferito è l’arancia? Bene, questo indica un aspetto molto evidente della tua personalità. Sei una persona dolce, gentile, dotata di un grande carisma. Non ti piace giudicare gli altri e non ti fermi mai alla prima impressione. Prima di esprimerti su qualcuno vuoi conoscerlo bene. Questo tuo modo di comportarti ogni tanto spinge gli altri ad approfittarsi di te. Prova ad essere meno ingenuo.

Fragola

Se hai scelto questo frutto, allora vuol dire che sei una persona molto romantica. Sei all’antica, ti piace ancora scrivere lettere su carta e inviarle al tuo partner. Prima di scegliere una persona provi ad incontrarla più volte. Devi capire se è la persona giusta. Dedichi canzoni al tuo partner e ami i dettagli. Sei una mosca bianca in un mondo diventato, ormai, virtuale sotto ogni punto di vista.

I risultati del test: cocco

Hai scelto il cocco? È questo il tuo frutto preferito? Sappi che molte persone non sanno nemmeno che il cocco sia un frutto, questo ti rende una persona molto colta. Ti piace riflettere sulle cose e ami la buona compagnia. Di una persona ti attira soprattutto l’intelligenza. Per te è una sfida mentale è più importante della passione.

Il test è finito. E tu, quale frutto hai scelto? Il profilo abbinato corrisponde al tuo modo di essere? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!