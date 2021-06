Buon compleanno Pippo Baudo. Il grande presentatore compie 85 anni. Nato a Militello, Sicilia, il 7 giugno 1936 e ha fatto la storia della tv

Anche se ultimamente più lontano dalle scene, Pippo Baudo resta il re dei presentatori. Una vera e propria icona della tv italiana, il conduttore siciliano festeggia oggi il compleanno e compie 85 anni. Portati benissimo, sempre sorridente e col suo fisico aitante, Pippo Baudo è sempre sinonimo di carisma e simpatia. Qualche anno fa la “svolta” nella decisione di non tingersi più i capelli. Chioma bianca, che magari all’apparenza lo faceva più anziano, ma sempre vitale ed esempio vivente di ogni presentatore televisivo.

Nato a Militello in val di Catania (Sicilia) il 7 giugno 1936, Baudo ha letteralmente scritto la storia della televisione italiana. Dopo la laurea in giurisprudenza si lancia nel mondo dello spettacolo trasferendosi a Roma per inseguire il suo sogno di lavorare in televisione. Esordisce negli anni ’60, e da allora la sua carriera è stata irrefrenabile. Settevoci, Fantastico, Canzonissima, Novecento, Domenica In tra i suoi programmi più noti. Ma soprattutto, il primato di Baudo è legato al Festival di Sanremo: ben 13 edizioni condotte (nessuno come lui) tra il 1968 e il 2008. Resta uno dei principali conduttori della tv italiana assieme a Mike Bongiorno.

Pippo Baudo, compleanno speciale per i suoi 85 anni

Due volti notissimi e amati ancora oggi. Pippo è stato anche autore teatrale e direttore artistico e presidente del Teatro Stabile di Catania. Per lui circa 150 programmi condotti, e non manca qualche film e nemmeno qualche canzone che ha scritto per vari artisti. Superati abbondantemente i 60 anni di carriera, che ufficialmente non è mai terminata. In questi anni Baudo si gode un po’ di meritato riposo, apparendo in tv solo sporadicamente e come ospite.

Ma il presentatore ha spesso dichiarato che, se fosse necessario, tornerebbe volentieri a lavorare anche alla sua età. Baudo è celebre anche per aver scoperto e lanciato moltissimi talenti della televisione. Non a caso la frase “L’ho inventato io!” lo prende amabilmente in giro ma dice la verità. Al Bano, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Michelle Hunziker, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Eros Ramazzotti, Barbara D’Urso, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo, tra gli altri, sono personaggi oggi famosissimi che Baudo ha spinto per lanciare in tv.