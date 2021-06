Ascolti tv Auditel domenica 6 giugno: “miracolo” di Mara Venier

Ascolti tv Auditel domenica 6 giugno 2021, ottimo risultato per Mara Venier con la sua Domenica In nonostante le precarie condizioni fisiche

Con “Domenica Live” che ha chiuso i battenti in anticipo, campo libero per Mara Venier e la sua “Domenica In” nella corsa agli ascolti tv auditel del 6 giugno 2021. Eppure, il risultato positivo non era affatto scontato, perché la conduttrice ha perfino rischiato di non poter andare in onda. La Venier, infatti, è stata ricoverata per qualche giorno per un problema di salute, e nella diretta di ieri è apparsa stanca e comprensibilmente provata.

Eppure, la conduttrice è riuscita a portare avanti normalmente la lunga trasmissione, anche se con un ritmo leggermente più lento e un’aria più dimessa del solito. Nonostante le difficoltà, la brava presentatrice oggi può godere di un ottimo risultato in termini di auditel. Domenica In su Rai 1 Ha centrato un poderoso 16.3% nella prima parte e un 18.4% di share nella seconda, con 2.545.000 spettatori e 2.471.000 nelle due parti di programma.

Ascolti tv Auditel, Rai 1 vince anche il serale con “Beate”

Un vero successo, anche se va detto che Canale 5 si difende bene, visto che “L’Arca di Noè” ha totalizzato 2.384.000 spettatori con il 14.9% di share. Tornando a Rai 1, ha fatto il solito buon risultato “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini. In questo caso si trattava dell’ultima puntata (mentre Domenica In andrà avanti fino al 27 giugno) e la trasmissione di Rai 1 ha totalizzato 1.994.000 spettatori con uno share del 16.7%. Andando, invece, a guardare i programmi serali, anche in questo caso la vittoria va a Rai 1.

“Beate” ha messo davanti alla tv 2.896.000 spettatori e uno share del 14.3%. Al secondo posto c’è Canale 5 col film “Lion”, che ha conquistato 1.927.000 spettatori con share del 9.7%. Su Rai 2 “The Rookie” ha messo davanti la tv 1.230.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Rai 3 la finale degli Europei Under 21 tra Portogallo e Germania ha totalizzato 1.073.000 spettatori con share del 4.9%. Per quel che riguarda La7, buon risultato per Massimo Giletti e il suo “Non è l’Arena” che ha totalizzato 1.490.000 spettatori con uno share del 6.9%., mentre nella seconda parte ci sono stati 920.000 spettatori con l’8.4% di share.