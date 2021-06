Ascolti tv Auditel lunedì 31 maggio: il risultato della semifinale dell’Isola dei Famosi, contrapposta alla partita U21 Portogallo-Italia

A un passo dalla finale, L‘Isola dei Famosi ottiene finalmente un successo prestigioso in termini di ascolti tv Auditel. Il reality di Canale 5 vince la serata di ieri, lunedì 31 maggio 2021, battendo la concorrenza dell’Italia Under 21 su Rai 1 e centrando un ottimo risultato, anche se ormai manca solo una puntata alla conclusione di questa edizione. Per la trasmissione condotta da Ilary Blasi totalizzati 2.926.000 spettatori davanti alla tv, con un positivo share del 19.2%.

In sostanza, L’Isola sfiora i 3 milioni di spettatori e lo share del 20%. Sono ottimi risultati per questa edizione, che non ha brillato per ascolti. In generale, però, le aspettative erano più alte, anche dopo il grande successo del Grande Fratello Vip. In ogni caso Canale 5 batte Rai 1 e la partita dei quarti di finale degli Europei Under 21 tra Portogallo e Italia, vinta dai lusitani per 5-3 dopo i tempi supplementari.

Auditel, ottimo risultato per l’Isola dei Famosi: vinta la sfida con Rai 1

Totalizzati 3.084.000 spettatori col 13.9%, la media però è di 2.447.000 con share dell’11%, quindi inferiore a Canale 5. Risultato non eclatante per la nazionale, ricordando che si tratta soltanto dell’Under 21 e non di quella maggiore. Per quel che riguarda le altre reti, su Rai 2 “Come ti divento Bella!” ha raccolto 1.862.000 con uno share dell’8.2%. Buon risultato per Report su Rai 3, che totalizza 2.160.000 spettatori con uno share del 9.4%.

Tornando a Mediaset, su Italia 1 Homefront 1.558.000 telespettatori, totalizzando uno share del 7%. L’approfondimento politico di “Quarta Repubblica” su Rete 4 totalizza una media di 1.049.000 spettatori con uno share del 5.5%. Il Film “Insonnia d’amore” su La7 mette davanti alla tv 730mila spettatori con share del 3.2%. Gomorra su TV8 (prima stagione) si ferma a 388.000 spettatori con l’1.7% di share.