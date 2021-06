Svelati i nuovi costi di Dazn, che trasmetterà tutte le partite della Serie A, a partire dal campionato 2021-2022, per i prossimi tre anni

Dazn ha conquistato i diritti per tutta la Serie A della prossima stagione, e oggi ha svelato i costi dell’abbonamento per vedere tutte le partite del campionato italiano. Le gare saranno trasmesse tutte in streaming, di cui 7 in esclusiva (si potranno vedere solo su Dazn) e 2 in co-esclusiva con Sky. Per l’appunto, saranno visibili su entrambe le piattaforme. Facendo, quindi, l’abbonamento a Dazn, per la Serie A non sarà necessario sottoscrivere anche Sky.

Questi i costi: dal 1 luglio il pacchetto costerà 29.99 euro al mese, ma per i nuovi clienti (ossia mai iscritti a Dazn) che si abboneranno dal 1 al 28 luglio, il costo sarà di 19.99 euro al mese per 14 mesi. Per chi è già abbonato, Il canale riserverà un altro tipo di offerta. I vecchi utenti, dovrebbero pagare anche loro 19.99 per 14 mesi anziché 29.99 euro al mese.

Tutta la Serie A su Dazn: costi degli abbonamenti e come funziona

Va ricordato che parlare di “abbonamento” con Dazn è improprio, in quanto si tratta di una semplice sottoscrizione del servizio, per il quale basta semplicemente una mail e un intestatario. Il servizio si può disdire in ogni momento, senza preavviso e senza penali. A questo punto per diventare un “nuovo abbonato”, sarà sufficiente interrompere la vecchia sottoscrizione e farne una nuova utilizzando una mail diversa. Ad oggi, Dazn è visibile con una singola utenza su 6 dispositivi diversi e la possibilità di vederne 2 in contemporanea su schermi diversi.

Al momento l’azienda non ha comunicato variazioni, quindi il sistema dovrebbe rimanere invariato anche in futuro. Abbonarsi oggi a Dazn costa 9.99 euro al mese, ma dal 1 luglio scatteranno gli aumenti per tutti. Oltre alla Serie A, Dazn trasmetterà anche LaLiga e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di Inter e Milan.