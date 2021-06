Can Yaman, la nuova foto su Instagram fa impazzire i follower

Sfogliando tra le storie del suo profilo Instagram, Can Yaman ha pubblicato una foto di sè che ha fatto il giro del web e impazzire i fan

Piace e molto l’ultima pubblicazione social dell’attore turco Can Yaman. Tra le sue storie sul profilo Instagram spunta una foto che fa impazzire i suoi fan e che ha fatto il giro del web. L’attore, infatti, ha trascorso l’ultimo fine settimana in Italia, concedendosi l’ultimo week end di maggio al mare con la fidanzata Diletta Leotta. I due sono stati sull’Isola di Capri per una breve vacanza.

Sole e mare per una delle coppie più chiacchierate d’Italia, protagonista di vicende di gossip e anche qualche polemica. In barba a tutto, Can Yaman e la Leotta si sono goduti un fine settimana di relax in barca e non hanno risparmiato dettagli ai loro followers, con foto, storie e altro materiale in quantità. Una sorta di “album” di fotoricordi che hanno voluto condividere sui loro rispettivi profili Instagram. Nelle foto pubblicate si vedono i due sereni e indubbiamente complici. Insomma, non c’è affatto aria di crisi come ventilato nelle scorse settimane.

Can Yaman, l’ultimo selfie scatena i fan

Del resto, l’attore turco sembra apprezzare di gusto l’ambientazione e soprattutto la dolce compagnia. E dopo molto tempo Can Yaman ha pubblicato un selfie. Sembra strano, ma era molto tempo che non lo faceva. Come ha confidato lui stesso, il turco utilizza i social soltanto per fini lavorativi, non amando farsi foto. A differenza della fidanzata, Can evita di pubblicare foto di se stesso. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione, pubblicando un selfie che non è affatto passato indifferente.

Apprezzatissimo dai suoi follower, che lo hanno ammirato nelle “stories”. Anzi, qualcuno ha pure recriminato perché la foto presto sparirà, chiedendo invece un post vero e proprio per “conservare” il selfie dell’attore. Nella foto si vede lui, probabilmente all’interno della barca, in piedi e con una t-shirt bianca. Da parte sua lo sguardo in camera e un sorriso che trasmette serenità. Una foto semplice e spontanea, che proprio per questo ha conquistato i suoi ammiratori. Ovviamente le sue fan non vedono l’ora di vedere il prossimo selfie.