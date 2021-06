Arisa chiarisce finalmente il rapporto che ha con il cantautore Tancredi, suo allievo nella scuola di Amici 20

Si è da poco conclusa la 20esima edizione di Amici di Maria de Filippi e la vincitrice è stata la ballerina di Veronica Peparini, Giulia Stabile. Non tutti i rapporti tra allievi e coach sono sempre stati idilliaci: AkaSeven litigava spesso con la Pettinelli, Deddy con il maestro Rudy e, forse più implicito, Tancredi con la cantante Arisa.

Infatti, quando Tancredi venne eliminato nella semifinale, appena uscito dalla casetta, di Amici ha smesso di seguire la sua coach Arisa sui social. I fan hanno subito notato l’azione del cantautore appena eliminato e sui social sono impazziti. Arisa ha però preferito non far trapelare nulla nei giorni seguenti, ma ieri ha deciso di parlarne sui social. Vediamo cosa ha detto

Arisa parla sui social di Tancredi: “Non mi cag*** molto, il ragazzo”

Partiamo dal principio: Tancredi entra ad Amici a gara già avviata a causa del virus Covid preso poco prima di entrare. Dopo la quarantena, il cantante entra a far parte della squadra di Arisa insieme all’altro allievo Raffaele.

Durante le puntate del serale di Amici, la coach sceglie di far cantare spesso Raffaele elogiandolo anche fin troppo, lasciando Tancredi in panca e facendolo cantare verso la fine della puntata. Di conseguenza, la paura del giovane cantante era che per il pubblico sarebbe stato più difficile affezionarsi a lui.

Dall’eliminazione di Raffaele dalla scuola di Amici, la cantante inizia a seguire molto di più Tancredi anche perché era rimasto il suo ultimo allievo, ma non basta a recuperare la sua fiducia. Infatti dopo essere uscito alla semifinale, Tancredi smette di seguire la coach sui social. I fan hanno da sempre notato una preferenza della coach verso Raffaele e hanno subito capito quale fosse il motivo del defollow del cantante di Las Vegas.

Arisa confessa: “Gli ho chiesto di scrivermi un pezzo”

Ieri, Arisa ha risposto a delle domande sul suo profilo social. La prima domanda riguardava cosa stesse facendo Tancredi e cosa prevedeva nel suo futuro; la cantante lucana ha risposto: “Ho già chiesto di scrivermi un pezzo“. Quindi tra i due il rapporto esiste ancora. Ma la domanda più frequente era “Tancredi ha smesso di seguirti sì o no?” e finalmente la risposta scioccante. “Non mi ha cag*** molto il ragazzo, devo dire la verità” e rincarando la dose ha aggiunto: “E’ uno di quei giovani che non mi cag*** tanto“.

Si è però rincuorata aggiungendo che sua sorella si comporta con lei allo stesso modo e dopo ha iniziato ad elogiare Raffaele sia per il suo talento musicale che per il suo aspetto fisico. Insomma, è palese che Arisa abbia una preferenza per un altro cantante, ma ha eguali speranze per il futuro di Tancredi