Chiara Ferragni è famosa non solo per la sua spiccata capacità di influencer, ma anche per un ‘super potere’ nascosto. Adesso anche la sorella posta la foto del mistero

Chiara Ferragni è l’influencer più famosa nel mondo. Proprio lei ha creato questo lavoro e continua ad avere un seguito eccezionale.

Delizia i suoi follower mostrando la totalità della propria vita: foto dei suoi figli Leone e Vittoria, video imbarazzanti del marito Fedez e tutti i look per gli eventi a cui partecipa.

Tra le altre cose, pubblica spesso foto di quello che mangia e il suo piatto preferito, da vera italiana, è la pizza.

In questi post, i fan hanno sempre notato un dettaglio divertente: quando Chiara ha una fetta in bocca, la pizza rimane comunque intera.

I fan hanno sempre riso e scherzato su questo particolare e si sono sempre domandati a chi rubasse il pezzo per la foto.

Adesso anche Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ha pubblicato una foto con la pizza intera nonostante la fetta in bocca e la didascalia è veramente comica

Francesca Ferragni e il mistero della pizza: “What’s your super power?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

- Advertisement -

Francesca Ferragni si trova adesso in vacanza sul Lago di Como in compagnia del fidanzato Riccardo Nicoletti, in arte Riku.

Poche ore fa ha pubblicato una foto in un ristorante mangiando pizza. La foto ritrae Francesca con un look estivo mentre addenta una fetta di pizza. Sul tavolo si può notare però che la pizza è tutta intera e intonsa.

Francesca scrive poi nella didascalia: “Potere della pizza rigenerata vieni a me #sailorfranci“. Questa è il motto rivisitato del personaggio manga Sailor Moon.

Infine aggiunge: “What’s your super power?” ovvero “Quale è il tuo super potere?“. Sembra proprio che questa sia una delle magie della famiglia Ferragni.

Tanti i commenti sotto il post che ridono e scherzano sulla foto: “Pizze che si riproducono“, “Lo hai preso in prestito?” e “Ma allora è il potere delle Ferragni“.

La domanda più frequente è “A chi l’avete rubata?“. Senza dubbio Francesca avrà dovuto rubare un trancio di pizza al fidanzato.

State certi che se Riccardo avesse dovuto fare la foto dopo di lei, alla sua pizza sarebbe mancata una fetta