Luca Capuano, il famoso attore di “Centrovetrine”, molto apprezzato dal pubblico, ha parlato di un momento molto difficile vissuto recentemente

Luca Capuano è un volto noto della televisione e del cinema italiano: il pubblico lo ricorda soprattutto per “Centrovetrine”, dove è stato protagonista, ma ha anche partecipato a diversi film di successo, come “L’amore è eterno finché dura” di Carlo Verdone, oppure “Detective per caso” di Giorgio Romano. Oltre a Centrovetrine, in tv è stato visto anche nel’altra serie di grande successo, “Carabinieri”.

Un volto noto e apprezzato, sposato con Carlotta Lo Greco, anche lei attrice e con una carriera importante: è stata vista, infatti, su Rai 1 in “Che dio ci aiuti”, oppure in “Dichiarazione d’amore” del 1994. La coppia ha attraversato un momento molto difficile, nonostante il successo e il loro grande amore: si sono sposati nel 2012. Una coppia consolidata e unita. Tuttavia, i due avevano già un figlio quando si sono uniti in matrimonio, visto che il loro primogenito era nato nel 2008. Nel 2013, poi, è arrivato anche il secondo figlio.

Leggi anche – Milly Carlucci, dagli scintillii di Ballando con le Stelle al dramma della malattia incurabile

Luca Capuano e il dramma della malattia della moglie

- Advertisement -

Un idillio, insomma, che tuttavia ha visto un periodo molto difficile: nel 2016 Carlotta si è ammalata: le fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin, una grave malattia che colpisce il sistema immunitario. La moglie di Capuano si è dovuta subito sottoporre a delle intense e delicate cure. E’ stato proprio l’attore ha raccontare quell’incubo vissuto con la sua famiglia: “Mia moglie ha vissuto mesi di dolore e di grande fatica – ha spiegato in un’intervista a “Grazia” – ha dovuto fare una chemioterapia molto dura, e poi la radioterapia. Ha perso i capelli, il suo corpo si è modificato. Era costretta a stare giorni interi a letto”.

Parole che Capuano ha pronunciato a fatica, anche se la malattia della moglie lo ha aiutato a capire molte cose: “Ero convinto che mia moglie fosse fragile – ha proseguito – invece so che è una donna tosta, perché non ha mai mollato”. Per fortuna le cose sono migliorate, e ora Carlotta lo Greco sta molto meglio, come testimonia una recente foto che Luca ha pubblicato, dove si vede la famiglia al completo sorridente sul letto matrimoniale di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Capuano (@lucacapuanofficial)