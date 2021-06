Alessandro Preziosi è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Scopriamo insieme alcuni aneddoti della sua vita (pubblica e non)

Alessandro Preziosi è da anni ormai uno degli attori più apprezzati in Italia. Il suo fascino, alla soglia dei 50 anni, è rimasto immutato e ora anche il pubblico maschile ha iniziato a riconoscergli la giusta dimensione di artista poliedrico.

Recentemente è tornato in tv come protagonista della nuova fiction di Canale 5 “Masantonio – Sezione scomparsi” dove interpreta un poliziotto con un passato burrascoso ed un “dono speciale”. Prima di raggiungere la fama però Alessandro ha dovuto sudare non poco. Scopriamo insieme alcuni dettagli della sua vita.

Chi è Alessandro Preziosi: dalla laurea agli incidenti sul set

Alessandro è nato a Napoli il 19 aprile 1973 da una famiglia di avvocati. Ricalcando le orme dei genitori, la sua prima conquista è stata proprio la laurea in giurisprudenza ottenuta all’Università Federico II di Napoli, per poi mettere in pratica la professione lavorando come assistente di diritto tributario presso l’Università di Salerno.

Per intraprendere la carriera cinematografica si sposta a Milano e inizia a lavorare nelle fiction e nelle soap opera: Dal 1999 al 2002 recita nella soap opera Vivere e nel 2003 ottiene la popolarità interpretando il Conte Fabrizio Ristori nella serie televisiva in costume, Elisa di Rivombrosa. Il ruolo del Conte Ristori gli varrà anche il Telegatto come personaggio maschile dell’anno.

Preziosi comincia a interpretare ruoli importanti anche al cinema, su tutti quello in “Mine Vaganti” al fianco di Riccardo Scamarcio ed Elena Sofia Ricci, oppure in “Maschi contro Femmine” ed il suo sequel “Femmine contro Maschi”.

Apprezzato anche in teatro, Alessandro ha interpretato con successo alcuni classici della letteratura come l’Amleto di Shakespeare, Re Lear, Cyrano de Bergerac e Romeo e Giulietta.

L’attore ha anche una passione per la musica, tanto da aver duettato con Ornella Vanoni nel 2018 a Sanremo.

Ma come vi dicevamo, sui vari set non sempre la sua vita è stata facile. Il protagonista di Masantonio è stato vittima di due incidenti: uno nel 2004, durante le riprese di “Elisa di Rivombrosa”, si è ammalato di brucellosi finendo ricoverato in ospedale per la febbre alta; nel 2014 invece, sul set de “La bella e la bestia”, ha rischiato di essere travolto da un cavallo imbizzarrito.

La vita privata dell’attore: l’incontro che gli ha cambiato la vita

Considerato da sempre un sex symbol, Alessandro ha avuto moltissime relazioni importanti e non. Nel 1993 l’attore conosce Rossella Zito, “ragazza Coccodè” della trasmissione Indietro tutta, e i due cominciano a frequentarsi. Dalla loro unione, nel 1995, è nato Andrea Eduardo: la coppia, nonostante la fine della loro storia, continua a mantenere un buon rapporto.

Ma la storia d’amore più importante di Alessandro è stata sicuramente quella con Vittoria Puccini. I due si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa e l’amore tra i due personaggi (conte Ristori e la dama di compagnia Elisa Scalzi) hanno tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori.

La scintilla è scoccata anche nella vita reale, con una relazione durata 5 anni e dalla quale è nata Elena, la seconda figlia dell’attore. La storia è terminata probabilmente per un tradimento di lui.

Attualmente Preziosi, dopo un’altra storia importante con la giovane studentessa Greta Carandini, è single. E a chi gli ha chiesto se si ritiene ancora un sex symbol ha risposto: “Mi viene da ridere e sorridere, passare ancora per un sex symbol a 50 anni… Mi verrebbe da dire: “Grazie, quant’è? Quanto vi devo pagare?”