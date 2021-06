Whatsapp è l’applicazione più utilizzata per chattare con parenti, amici e non solo. E se aveste bisogno di programmare un messaggio?

Whatsapp è sicuramente l’applicazione che non manca sul vostro smartphone. Conosciuta ormai da anni, nonostante la forte concorrenza e le critiche per quel che riguarda le nuove regole sulla privacy, resta lo strumento più efficace e più utilizzato per chattare con amici, conoscenti e non solo.

Da un po’ di tempo è possibile anche fare acquisti ed interagire con i grandi brand, gli sviluppatori hanno anche implementato tantissime novità come ad esempio la possibilità di raddoppiare la velocità di riproduzione dei file audio.

LEGGI ANCHE: WHATSAPP, SVOLTA EPOCALE PER I MESSAGGI AUDIO: COME FUNZIONERANNO

- Advertisement -

Ma c’è una funzione che ancora non è stata creata ad arte per l’app di messaggistica. Si tratta di quella che consentirebbe di scrivere un messaggio ed inviarlo ad un determinato orario prestabilito. Per ovviare a questa mancanza, però, c’è un trucco molto semplice. Vi basterà seguire la guida qui in basso per aggirare questa limitazione.

Whatsapp, il trucco per programmare l’invio dei messaggi: come fare

Quante volte avete pensato di scrivere ad un vostro amico e poi ve ne siete dimenticati? Oppure dovevate mandare la posizione a qualcuno in un determinato orario e vi è passato di mente? Programmando i messaggi tutto questo non sarebbe successo.

LEGGI ANCHE: WHATSAPP PINK, LA TRUFFA DEL MOMENTO NASCONDE UN VIRUS. ECCO COME EVITARLO

Ecco la guida passo passo per poter abilitare Whatsapp a programmare ed inviare i messaggi ad un’ora prestabilita. Per farlo bisognerà ricorrere ad un’altra applicazione che si chiama SKEDit ed abilitarla alla funzione.

Passo 1: scarica e installa l’applicazione che si chiama SKEDit sul tuo smartphone.

scarica e installa l’applicazione che si chiama SKEDit sul tuo smartphone. Passo 2: una volta installata SKEDit, accedi all’app e poi clicca sull’opzione WhatsApp nel menu principale.

una volta installata SKEDit, accedi all’app e poi clicca sull’opzione WhatsApp nel menu principale. Passo 3: accetta tutte le autorizzazioni che ti vengono richieste e vai su “Consenti”.

accetta tutte le autorizzazioni che ti vengono richieste e vai su “Consenti”. Passo 4: torna sull’app, seleziona il destinatario, aggiungi il messaggio, imposta la data e l’ora pianificate.

torna sull’app, seleziona il destinatario, aggiungi il messaggio, imposta la data e l’ora pianificate. Passo 5: attiva il pulsante “Chiedimi prima di inviare” e poi tocca l’icona per programmare il messaggio.

A questo punto il gioco è fatto. Quando arriverà l’ora in cui avete programmato il messaggio l’app vi invierà una notifica sul vostro smartphone che vi consentirà di completare l’invio del messaggio cliccando sul pulsante “Invia”. Eventualmente, se ci fossero modifiche da fare, è possibile cambiare il contenuto del messaggio cliccando su “Modifica”.