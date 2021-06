A nessuno piace pensare di esserlo, eppure abbiamo fatto in modo di stilare una classifica abbastanza sicura. Di chi? Ma dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco!

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno la cui sola presenza, poco importa cosa dicesse o non, bastasse a rovinare la giornata a tutti?

E, se non ti è mai successo di incontrare qualcuno così, non è che potresti essere tu la persona più irritante del tuo circolo di amici?

Ehi, non vogliamo offenderti assolutamente: stelle e pianeti, però, ci permettono di stilare la classifica dei segni che fanno proprio saltare i nervi a tutti quanti e abbiamo deciso di cogliere l’occasione.

Che ne dici, proviamo a scoprire se ci sei anche tu?

I segni più irritanti dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Appena dici qualcosa loro ti devono contraddire oppure, ancora peggio, dire che è successo anche a loro e peggio.

Quando parli del fatto che hai dormito poco o lavorato tanto, i segni più irritanti dello zodiaco si mettono in mezzo per dire che loro hanno dormito ancora meno oppure ancora lavorato molto di più.

Siete in una strada tranquilla? Urlano! Li presentate alla nonna a pranzo? Mangiano a bocca aperta raccontando aneddoti che sarebbero più consoni ad una taverna di camionisti. Vi trovate in piscina? Schiamazzano e schizzano tutti quelli che passano.

Insomma, lo abbiamo capito: sono dei veri e propri “disturbatori” professionisti.

Forse, però, ancora non lo sai ma ci sei tu in cima alla classifica dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco!

Come fare a scoprirlo? Ma semplicemente leggendo la nostra classifica dei segni zodiacali di oggi.

Sicuro di non essere un vero e proprio… disturbatore?

Ariete: quinto posto

Anche se molto spesso si tratta di personalità insicure e che hanno spesso bisogno del supporto e dell’approvazione altrui, gli Ariete possono essere veramente molto irritanti.

Non si tratta solo del loro continuo ed incessante chiedere ma anche di un tratto molto particolare.

L’Ariete, infatti, può essere veramente arrogante! In questa maniera, quindi, i nati sotto il segno dell’Ariete finiscono per diventare decisamente irritanti.

Sono dei veri e proprio maestri del saltare da un eccesso all’altro.

Capricorno: quarto posto

Anche il Capricorno, purtroppo, si trova nella classifica dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco.

Questo è un segno, lo abbiamo detto spesso, che si concentra molto sul lavoro e sui suoi obiettivi. Per questo motivo, quindi, il Capricorno finisce per risultare molto irritante agli occhi di tutti gli altri!

Il Capricorno, infatti, parla solo e sempre di lavoro e, oltretutto, non può fare a meno di sentirsi veramente fiero dei suoi obiettivi.

Ecco, quindi, che mette tutti in difficoltà, chiedendo cosa fanno nella vita o cercando di fare paragoni spesso poco lusinghieri tra lui e gli altri!

Scorpione: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono dei veri e propri “irritatori”. Spesso, infatti, lo Scorpione sale quasi su un piedistallo dal quale difficilmente si riesce a farlo scendere!

Lo Scorpione, infatti, è un segno decisamente arrogante e che si impone sugli altri come leader.

Il suo modo di fare, quindi, lo rende spesso decisamente irritante: parla sopra gli altri, pensa di avere sempre ragione e non si lascia mai convincere a fare qualcosa che non voglia.

Spesso ha ragione a comportarsi così, ma questo non vuol dire che lo Scorpione non sia uno dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco!

Toro: secondo posto

Il Toro, uno dei segni che può sembrare (attenzione: sembrare) tra i più dolci e mansueti dello zodiaco è invece al secondo posto della nostra classifica dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco.

Ma com’è possibile? Semplice!

Il Toro, infatti, è un segno decisamente irritante a causa della sua testardaggine: quando si convince di qualcosa è impossibile fargli cambiare idea!

Dovrete aspettare che, come nei migliori sillogismi socratiani, il Toro si convinca “da solo” del contrario di quello a cui pensa.

In più, forse non vi è mai capitato di discutere con una persona nata sotto il segno del Toro: sono decisamente fastidiosi ed irritanti, irriverenti ed anche piuttosto irascibili.

Meglio lasciar perdere!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco

Al primo posto della nostra classifica non potevamo fare a meno di incontrare loro, i più precisi e curati dello zodiaco: i nati sotto il segno della Vergine!

La Vergine, infatti, è un segno che spesso prende la sua idea di perfezione e la cerca di rendere concreta anche nella realtà.

Purtroppo, però, spesso questo è impossibile: ecco, quindi, che la Vergine cerca di vivere una vita con degli standard troppo alti per chiunque (tranne che per lei).

La Vergine è la classica persona che vede la pagliuzza nell’occhio degli altri ma fatica a vedere la trave nel proprio.

Insomma, non è così strano che sia in cima alla classifica dei segni più irritanti di tutto lo zodiaco!

La Vergine è uno di quei segni che difficilmente fa una buona impressione agli altri: bisogna conoscerli bene ed amarli molto per avere a che fare con loro!