Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, soffre di una malattia incurabile con cui convive da anni. Ecco come ha deciso di curarla

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una cantante, attrice e conduttrice nata in provincia di L’Aquila.

E’ nota a molti come la presentatrice di Ballando con le Stelle, talent show in cui personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport imparano a ballare in compagnia di veri professionisti per poi sfidarsi in vari generi musicali durante le puntate serali.

Proprio in questi giorni la Carlucci si sta dedicando ai casting della nuova edizione del talent in compagnia dei suoi fidati cagnolini.

Milly ha 67 anni, ma il suo look è rimasto sempre invariato: carnagione chiara, capelli biondi e occhi scuri molto espressivi.

Ma molti dei suoi fan non sanno che la Carlucci soffre di una brutta malattia incurabile. Scopriamo di cosa si tratta

Milly Carlucci e la brutta malattia: “Non potrei neppure uscire di casa”

Molti fan di Milly Carlucci si sono chiesti come mai la conduttrice non risulti mai abbronzata: il colore della sua pelle non varia mai, che sia Gennaio o Agosto.

Sicuramente la conduttrice di Ballando con le Stelle si può permettere di viaggiare e di stare al mare, ma da pochi anni ha scoperto che non può farlo.

- Advertisement -

Qualche anno fa, Milly si è resa conto di non poter stare sotto il sole: durante una gita in barca e ore passate ad abbronzarsi, la conduttrice si è accorta di avere tutta la pelle ricoperta da macchie.

Dopo i dovuti controlli dal dottore e un brutto spavento, ha scoperto di avere una brutta malattia chiamata EPP Protoporfiria eritropica.

La malattia ereditaria, non è curabile e non risulta letale. Solo 5 persone su 1 milione sono colpite da questo disturbo.

Milly Carlucci produce scarsa quantità di emoglobina, proteina fondamentale del sangue, che comporta una scarsa resistenza e protezione ai raggi ultravioletti.

Perciò la conduttrice deve mettersi sempre la crema solare sia in città che al mare, per prevenire l’insorgere di macchie sulla pelle e dolori molto acuti.

Durante un’intervista di tempo fa per Style 24, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha rivelato quale fosse la sua cura.

“Da maggio a settembre evito di stare al sole” confessa Milly. Indossa sempre dei cappelli con visiere molto ampie e occhiali scuri che le coprano gli occhi.

Poi si mette sempre maglie a maniche lunghe e pantaloni lunghi fino alle caviglie di cotone per andare.

E’ questo il look di tutti i giorni per ogni contesto: “Sia al mare che in montagna, cove per l’alta quota i raggi solari sono molto forti e nocivi“.

Ma Milly non ha pace nemmeno quando sta in città, deve utilizzare la crema anche per andare a prendere un caffè. “In città senza protezione solare totale non potrei neppure uscire di casa” rivela la conduttrice.

Ecco svelato il motivo della sua carnagione chiara; inoltre abbiamo capito perché la stagione disprezzata da Milly Carlucci è proprio l’estate