Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i due ex di Uomini e Donne, svelano il sesso ed il nome del secondo bebè in arrivo, follower al settimo cielo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano il loro secondo genito, e proprio pochi minuti fa, con un dolce video su Instagram, hanno svelato il sesso ed il nome del bebè.

La coppia, felicissima per l’arrivo del loro secondo figlio, hanno appena postato su Instagram un video che svela al loro primo genito Ethan ed ai loro follower il sesso del bimbo in arrivo, aggiungendo anche il nome che hanno scelto di dargli.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano il sesso ed il nome del bebè in arrivo

Con questo video su Instagram i due hanno finalmente rivelato se il secondo genito in arrivo è un maschietto o una femminuccia.

Nel video si vedono i due genitori con il loro primogenito, intenti a scoppiare un palloncino pieno di punti interrogativi, per svelare il sesso del bimbo in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@rosaperrotta__)

Si tratta quindi di un altro maschietto per la coppia, che regalano ad Ethan, il primo figlio, un fratellino che si chiamerà Mario Achille:

Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici, Ti aspettiamo Mario Achille

Auguri alla famiglia da tutti noi!