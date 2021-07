Katia Pedrotti è stata una delle protagoniste del Grande Fratello. Uscita dai palcoscenici televisivi, ecco com’è oggi

Il Grande Fratello, negli ultimi anni, è stato caratterizzato dalle edizioni “VIP” che vedono appunto come concorrenti soltanto personaggi già noti nel mondo dello spettacolo. Nelle prime edizioni del reality di casa Mediaset, invece, entravano nella casa dei perfetti sconosciuti che poi in pochi mesi si trasformavano in celebrità.

C’è chi ce l’ha fatta a ritagliarsi il proprio spazio nel cuore dei telespettatori, chi invece dopo poco tempo è caduto nel dimenticatoio. Una delle ragazze più amate nell‘edizione del 2004 è stata sicuramente Katia Pedrotti.

La ricorderete sicuramente: biondissima, occhi azzurri e sempre pronta allo scherzo. Memorabile fu la sua notte passata nella suite in compagnia di Patrick, così come la sua storia d’amore con Ascanio Pacelli. Qualche tempo dopo la fine del programma, però, di Katia si è saputo molto meno. Ecco com’è l’ex gieffina oggi.

Katia Pedrotti, una famiglia felice con Ascanio: com’è la sua vita oggi

La Pedrotti, caso più unico che raro nel mondo della tv, ha mantenuto la sua relazione con Ascanio anche al di fuori delle telecamere. Tra di loro è nato un amore forte e sincero, tanto che i due si sono sposati nell’aprile del 2005 dopo un periodo di convivenza.

La coppia è molto stabile: l’unico periodo di crisi c’è stato dopo la nascita della loro primogenita Matilde nel 2007. I due hanno anche un altro figlio, Tancredi, nato nel 2013.

Se Ascanio, dopo la parentesi al Grande Fratello, ha avuto modo di condurre “Real Fighters” su Italia 1 e ha partecipato ad altri programmi come “Il treno dei desideri”, Katia ha spesso rinunciato a proposte di lavoro nel mondo dello spettacolo.

L’amore le ha cambiato la vita e oggi si occupa insieme ad Ascanio dell’azienda di famiglia, oltre ad essere una nota influencer: il suo profilo Instagram ha circa mezzo milione di followers.

Amante dello sport, si tiene in forma andando in palestra tutti i giorni e spesso pubblica sui social alcuni momenti dell’allenamento e della sua vita privata. Eccola in tutto il suo splendore mentre visita la Valle dei Templi di Agrigento. I fan hanno particolarmente apprezzato lo scatto: “Sei una dea”.