L’attore Daniele Pecci è passato da essere un sex symbol italiano all’anonimato. Vediamo cosa sta facendo adesso

Danile Pecci è sicuramente uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. Dopo essere stato il protagonista di tante fiction di successo, da qualche tempo, sono poche le sue apparizioni in tv.

L’attore romano ha debuttato in teatro all’inizio degli anni ’90 fino agli anni 2000. Grazie ai suoi ruoli ne Il Ballo delle Donne e Orgoglio, riesce ad apparire nel piccolo schermo.

Il suo ruolo più importante e di successo è stato però al cinema nel cast di Mine Vaganti diretto da Ferzan Ozpetek.

Proprio da quel momento, Daniele diventa un vero e proprio sex symbol, ma recentemente ha preferito dedicarsi alla sua vita privata come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel corso di una puntata di Vieni da me trasmessa a novembre 2019.

Daniele Pecci e l’anonimato: “Per strada non mi riconoscono“

Daniel Pecci, ospite a Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, nel 2019, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni.

Per prima cosa, ha ricordato i tempi in cui fece parte del film Mine Vaganti: “Divertente e molto semplice. Abbiamo riso molto, a dispetto dei nostri personaggi. Sul set ridevamo molto“, raccontava.

Sul suo essere diventato un sex symbol, invece, diceva: “Piaccio perché sono bello dentro“, aggiungendo che, senza la notorietà, non avrebbe avuto lo stesso successo con le donne: “E’ una percezione distorta che dà la televisione. Prima di alcuni programmi tv non mi calcolava nessuno, poi ho iniziato ad essere guardato“.

Nella vita privata, l’attore vive una relazione con l’attrice Anita Caprioli. I due si misero insieme cercando di non farsi notare dai paparazzi, infatti solo nel 2015 uscirono delle foto inedite della coppia mano nella mano in giro per Roma. L’attore non smentì di avere una fidanzata, ma non rivelò assolutamente il nome. Solo dopo molti anni la relazione è stata resa ufficiale.

Anita Caprioli e Pecci si sono conosciuti durante una cena ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due hanno anche una bambina, Viola (l’attore è anche papà di Francesco, nato dalla relazione con Barbara Bonanni).

“Stiamo insieme da cinque o sei anni, è stato un colpo di fulmine subito, ma dopo ci vuole anche tanta testa per far andare avanti una storia d’amore“, aveva detto sempre ai microfoni di Caterina Balivo.

Prima dei saluti, poi, la rivelazione in diretta: “Per strada non mi riconoscono e non è per il capello corto“.