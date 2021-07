Una coppia di Uomini e Donne è partita per una meritata vacanza, ma ha passato due giorni pieni di stress e imprevisti

Il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 si è fermato da un mese per le vacanze estive. E’ stato un anno lungo e difficile, ma c’è chi è riuscito a trovare l’amore all’interno dello studio.

Ma adesso arrivano le meritate vacanze e anche la prova del nove per le coppie uscite dal programma.

Tante sono le coppie che uscite da Uomini e Donne non sono riuscite ad mandare avanti la propria relazione, come quella tra la tronista Sophie Codegoni e Matteo Ranieri o quella tra il corteggiatore Davide Lo Russo e Jessica Antonini.

Ma sono uscite dal programma anche storie che tutt’ora stanno funzionando a gonfie vele.

Proprio una di queste ha deciso di andare in vacanza, ma sembra che tutte le decisioni prese in queste 48 ore di riposo vadano contro il loro relax e il loro amore. Vediamo di chi si tratta

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola di Uomini e Donne hanno passato 48 ore da urlo: “Semplici ma complesse“

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono una delle coppie uscite da Uomini e Donne 2021: lei è stata la prima tronista curvy in assoluto ed è riuscita a trovare qualcuno che la ami senza farla sentire a disagio.

Samantha ha 30 anni e studia Giurisprudenza ed è riuscita a partecipare al format di Maria De Filippi dopo vari tentativi.

Nello studio si è mostrata forte e determinata, ma Alessio è riuscito a vedere anche il lato che la Curcio considera il suo tallone d’Achille: la dolcezza.

Samantha arriva alla scelta convinta della sua decisione eliminando senza indugio l’altro suo pretendente: il calciatore Bohdan Beyba.

Lei ha sempre avuto la sensazione che il calciatore fosse più preso dalle telecamere che da lei.

“Sei stato l’unico a farmi sentire bella“: è questa la motivazione della scelta che Samantha dà la tronista Alessio.

Dopo anni di bullismo per il suo corpo non consono alla società, è riuscita a trovare qualcuno che la guardi con gli occhi dell’amore anche con qualche chilo in più.

La scelta è avvenuta il 10 Maggio e dopo mesi passati insieme nel mondo reale hanno deciso di andare al mare insieme. La vacanza si è rilevata un vero e proprio disastro

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola passano insieme ore di inferno:

La coppia di Uomini e Donne composta da Samantha Curcio e Alessio Ceniccola ha deciso di passare un paio di giorni al mare in provincia di Latina a San Felice Circeo.

Ma la vacanza non ha aiutato la coppia a rilassarsi.

Proprio ieri la ex tronista ha pubblicato spezzoni di video su Instagram per far vedere cosa hanno fatto in questi giorni al mare: costumini azzurri con le banane, gavettoni sulle sdraio, baci, libri di giurisprudenza e tante dormite sulla spiaggia.

Il post è molto divertente, tuttavia è la didascalia che accompagna il video la vera chicca esilarante. E’ un sunto della loro prima vacanza insieme e inizia così: “Sono state 48 ore semplici, ma complesse“. Ci sono stati momenti di relax, allegria, cibo buono, ma anche ustioni.

“Ci siamo limitati a passare quanto più tempo possibili col condizionatore e spostarci fisicamente il minimo indispensabile” confessa la Curcio. Il caldo si faceva sentire e la forza per andare al mare era veramente poca.

Samantha rivela che Alessio la lasciava andare sempre da sola a fare colazione, perché l’ex corteggiatore odia la sveglia presto. Hanno così deciso di fare un giro in bici ma “La mia si è rotta prima che ci salissi sopra” dice Samantha.

Ceniccola invece si è impermalosito per un gavettone fatto dalla tronista e non le ha parlato per un’ora. Samantha ha poi rincuorato i fan: “Non mi ha lasciata“.

Il post si conclude così: “Come prima mini-vacanza direi più che bene. Da SandrO & RaimonadA è tutto“.

E’ stata una vacanza divertente; sicuramente non ore di relax passate come le migliori influencer con mille foto sulla spiaggia e sempre in posa, ma molto più naturale proprio come piace a Alessio e Samantha.