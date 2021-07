Il certificato di nascita della piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, figlia di Meghan Markle e del principe Harry, rivela un particolare molto curioso

Negli ultimi mesi Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto molto discutere per alcune dichiarazioni che hanno acceso diverse polemiche all’interno della famiglia reale. In particolare, un’intervista concessa dalla coppia qualche mese fa alla conduttrice televisiva statunitense Oprah Winfrey ha permesso ai giornali di tutto il mondo di tenere accesi a lungo i riflettori sulla Royal Family.

Le accuse di razzismo di Meghan e le reazioni della coppia dopo l’abbandono della casa reale hanno suscitato diversi dibattiti. Le polemiche intorno ai reali inglesi non finiscono mai, anzi. Sembra quasi che ogni giorno ce ne sia una nuova! Dopo le parole velenose del principe William contro Meghan, nelle ultime ore c’è un’altra notizia che riguarda questa coppia che sta facendo discutere molto.

L’ultima polemica è legata alla nascita della piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la secondogenita di Harry e Meghan. Vediamo nel dettaglio come una bambina di un mese riesca a far parlare così tanto di sé e cosa hanno combinato stavolta i due ex reali, ormai da tempo residenti negli Stati Uniti d’America.

Harry e Meghan: il modo curioso di firmare i documenti

Harry e Meghan non appartengono più alla famiglia reale. Hanno preso la decisione di allontanarsi e, per questo motivo, hanno perso tutti i privilegi che avevano fino a qualche mese fa. Non soltanto privilegi economici, ma anche la scorta e gli appartamenti che la Royal Family gli metteva a disposizione nel corso dei loro viaggi, sia nel Regno Unito che all’estero.

Ma c’è una curiosità che è emersa nelle ultime ore. Il sito statunitense TMZ, che si occupa prevalentemente di gossip e opera soprattutto negli Stati Uniti d’America, ha pubblicato il certificato di nascita della secondogenita Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Il dettaglio che salta immediatamente all’occhio è la diversa maniera di firmare il documento che hanno utilizzato Harry e Meghan.

L’ex protagonista di Suits ha firmato il documento usando semplicemente il suo nome e cognome: Rachel Meghan Markle. Non ha fatto la stessa cosa suo marito. Harry, infatti, continua ad utilizzare il titolo nobiliare quando firma i documenti. Sul certificato di nascita della piccola Lilibet Diana si legge “Sua Altezza Reale”, come se nulla fosse successo nell’ultimo anno.

La firma di Harry e le polemiche sul libro della Markle

Per la precisione, Harry ha firmato il documento in questo modo: “Nome: Duca di Sussex. Cognome: Sua Altezza Reale”. Il Santa Barbara Cottage Hospital potrebbe aver compilato in automatico il modulo, ma questa notizia è al momento soltanto un’indiscrezione dei media britannici. Tutto ciò ha suscitato enormi polemiche. Come comunicato nel gennaio 2020 da Buckingham Palace, i Sussex non sono più membri della casa di Windsor e non possono più utilizzare lo status di Altezze Reali.

Tra l’altro, ad Harry è stato tolto il titolo di “Altezza Reale” addirittura all’interno della mostra dedicata a sua madre, la principessa Diana, tragicamente scomparsa il 31 agosto 1997 a Parigi. Sulla targhetta realizzata dalla Royal Collection Trust, accanto ad alcuni cimeli oggi si legge: “Concessi da Sua Altezza Reale il duca di Cambridge e dal duca di Sussex”.

Quindi, sui documenti di nascita di Archie e Lilibet Diana, la firma del padre è rimasta la stessa, mentre è cambiata quella della madre. In occasione della nascita del primogenito Archie Harrison Mountbatten-Windsor, infatti, l’ex stella di Hollywood aveva legittimamente firmato utilizzando il titolo di duchessa di Sussex. Oggi il titolo non le appartiene più e quindi ha firmato semplicemente con il suo nome e cognome.

È evidente che ad Harry serva ancora un po’ di tempo in più per accettare definitivamente il distacco dalla casa reale britannica. Recentemente, alcune accuse hanno colpito Meghan. L’ex attrice avrebbe utilizzato il titolo nobiliare per firmare il suo primo libro, The Bench. Secondo gli hater, l’ex duchessa starebbe provando a fare soldi continuando a sfruttare l’immagine della Corona.