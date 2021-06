Filippo Bisciglia ha raccontato il terribile dramma che ha subito: ecco di quale malattia ha sofferto il conduttore

Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati e seguiti del panorama televisivo nazionale. Ogni estate fa il pieno di ascolti grazie alla trasmissione che conduce da ben 8 edizioni: Temptation Island.

Il reality show sta per tornare in onda questa sera e già si preannunciano tantissime sorprese. Il pubblico non vede l’ora di tornare a sognare e ad emozionarsi con le coppie protagoniste di questa stagione. Per molti, infatti, non si può affermare neppure del tutto che sia estate se non è in onda “Temptation Island”.

Un successo strepitoso, dunque, dovuto non solo al format ma anche al carisma e al talento del suo conduttore che in un’intervista ha rivelato di aver attraversato un periodo molto spiacevole dovuto ad una malattia. Ecco che cosa ha detto il presentatore romano.

Filippo Bisciglia: il drammatico racconto della malattia

Intervistato da Pierluigi Diaco a “Io e te”, il conduttore ha raccontato della malattia che lo ha colpito. Si tratta del “morbo di Perthes” e il presentatore ne ha parlato in questi termini: “Era un problema importante all’anca. Sono stato fermo sei mesi con una gamba, altri sei con l’altra e questo per un bambino è difficile (il conduttore aveva due anni quando si ammalò, ndr). Non potevo camminare per molto tempo e avevo soltanto due anni. Questa cosa ti segna nel carattere e ti rende più forte. Così se non potevo giocare a pallone, provavo a giocare a tennis“.

Nell’intervista Bisciglia ha anche parlato del suo rapporto di stima con Maria De Filippi: “Devo tutto a Maria De Filippi. Lei mi ha capito, mi ha aiutato ad emergere. Lei ha creduto in me”.