Eva Henger stratosferica in bikini: Massimo Boldi esagera con il commento

Eva Henger fa impazzire i fan con una foto in costume da urlo. Anche Massimo Boldi non è riuscito a trattenersi: il commento del comico

Eva Henger in forma smagliante. La modella ungherese, nonostante i 48 anni di età, ha ancora un fisico mozzafiato da far invidia a ragazze molto più giovani di lei. Ex attrice porno, Eva ha ormai cambiato vita da tantissimo tempo.

Negli ultimi anni la Henger si è dedicata soprattutto alla televisione e ad eventi vari. Ricordiamo, per esempio, la sua partecipazione a “Paperissima Sprint” e la sua avventura come naufraga all’Isola dei Famosi, dove si rese protagonista di una grande polemica in merito all’uso della cannabis.

Apprezzatissima dal pubblico maschile, Eva non ha mai tralasciato la cura del suo corpo bellissimo e non è raro vederla mostrarsi in tutto il suo splendore sui suoi canali social.

Eva Henger lascia senza fiato Massimo Boldi: “Perla rara”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

E’ scoppiato il caldo e anche per la Henger è tempo di vacanze. In questi giorni la modella si trova a Sharm el Sheik, bellissima località egiziana dove molti italiani sono soliti trascorrere le vacanze in resort da sogno.

Eva ha pubblicato uno scatto in bikini nero in mezzo alla natura, raccogliendo i capelli con le mani e lasciando in bella vista il suo lato A e la sua abbronzatura. Didascalia poetica per la foto: “Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

I fan sono impazziti e la foto ha fatto il boom di like e commenti. In particolar modo lo scatto ha colpito l’attenzione di Massimo Boldi che ha commentato così: “Qui siamo davanti ad una perla rara”.