Barbara D’Urso ha pubblicato una foto delle sue scarpe sui social ed i followers non hanno perso l’occasione di criticarla

Barbara D’Urso ancora al centro delle polemiche. Questa volta però a tenere banco non è la “solita” discussione relativa ai suoi programmi televisivi o alle sue espressioni a volte ritenute eccessive dal pubblico, bensì un post su Instagram apparentemente normale.

“Barbarella” non sta vivendo un momento facile. Nonostante ciò che si vede sui social e pubblicamente, la chiusura anticipata della sua trasmissione domenicale è stato un colpo molto duro. Lei ha comunque mantenuto il sorriso e si prepara a tornare il prossimo autunno con una versione ridotta di Pomeriggio Cinque, anche se la notizia non è ancora confermata.

Nel frattempo la D’Urso sembra aver deciso di immergersi completamente nel mondo social: seguita da quasi tre milioni di persone su Instagram, negli ultimi giorni la presentatrice Mediaset ha pubblicato vari scatti con abiti e scarpe di moda come una vera e propria fashion blogger.

Barbara D’Urso, troppe foto di vestiti e scarpe: “Fai le televendite?”

La trasformazione di Barbara però sta facendo discutere molto il mondo del web e non mancano le critiche alle sue foto. Una delle ultime, che vi riproponiamo qui sopra, ha alzato un polverone a causa della sua postura “a gambe aperte”.

Lo scatto più recente, invece, la ritrae sdraiata su un bancone di un bar. La didascalia è eloquente: “Che poi va bene così, con una bionda alla spina e una al banco con una voglia incontenibile di ballare”. Ma a destare attenzione sono state le foto seguenti che hanno mostrato da vicino un modello particolare di scarpe.

Si tratta delle costosissime Nike Air Jordan 4 retro, in versione Per Off White, dal valore superiore ai 1000 dollari. Non essendo la prima foto di questo tipo in tanti le hanno chiesto, ironicamente: “Fai le televendite ora?”. C’è anche chi le ha proposto di sostituire Giorgio Mastrota nelle celebri televendite dei materassi. E a voi piace questa nuova versione di Barbarella?