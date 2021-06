Barbara d’Urso non ne esce più: la foto pubblicata su Instagram è l’ennesimo passo falso ed i follower la coprono di insulti e prese in giro

Ancora una pioggia di insulti e critiche per Barbara d’Urso, che di nuovo pubblica delle foto “non riuscitissime” su Instagram. Come sta accadendo spesso, negli ultimi tempi, le iniziative della conduttrice di Canale 5 non sono apprezzate dai suoi followers su Instagram. “Carmelita” ha un grosso seguito sul social network, con oltre 2 milioni di followers, ma purtroppo non riesce a risparmiarsi critiche e insulti. Stavolta, a finire nel mirino sono le ultime sue foto.

Un set di tre scatti nei quali la conduttrice sponsorizza (anche se non ci sono riferimenti a marchi) delle espadrillas, calzature tipicamente estive in stoffa. La d’Urso si presenta nelle tre foto seduta a terra in quello che sembra essere un casale di campagna. In uno dei tre scatti c’è un inequivocabile primo piano di una scarpa. Ma ciò che colpisce è che nelle altre due foto la Barbara, vestita con un abito largo con gonnellone, ha le gambe completamente divaricate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

- Advertisement -

Leggi anche – Barbara d’Urso: il segreto della sua eterna bellezza svelato. Ecco cosa si nasconde dietro il suo aspetto

Barbara d’Urso: le foto su Instagram sommerse dalle critiche a causa delle gambe aperte

Un po’ troppo, a dirla tutta, con una posa che non sembra spontanea. Non si tratta di un’immagine provocante o maliziosa, ma effettivamente le gambe così divaricate sembrano una forzatura e sono lontane dal contesto del mostrare le scarpe. Nei due scatti “incriminati” la d’Urso si mostra sorridente, ma ciò che ottiene è soltanto una pioggia incessante di critiche e offese per quel modo di mostrarsi. “Chiudi quelle gambe”, si legge. O anche: “Ecco, la solita signora. A gambe aperte”.

Altri si chiedono il motivo di quelle gambe divaricate, e naturalmente non mancano le accuse di chi pensa che la d’Urso lo abbia fatto di proposito. Per giunta, nemmeno le sue Espadrillas sono apprezzate, visto che in tanti criticano le calzature della presentatrice giudicandole “orrende”. Insomma, la povera Barbara non ne azzecca una. Ancora una volta l’intento di pubblicare una foto simpatica e spontanea su Instagram finisce male: e gli haters la travolgono con critiche e giudizi negativi.