Dayane Mello pubblica delle foto in compagnia di due donne legate a Giulia De Lellis, che sia stato fatto per farla ingelosire?

Dayane Mello è una modella brasiliana diventata molto nota grazie alla partecipazione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La modella è riuscita ad arrivare in finale nonostante avesse un comportamento non ben compreso dai suoi coinquilini.

Proprio nella casa più spiata d’Italia, Dayane scopre che il suo ex fidanzato, Carlo Beretta, si è fidanzato con una nota influencer, Giulia De Lellis.

La nuova coppia è uscita allo scoperto non molto tempo fa, ma in realtà stanno insieme ormai da un anno.

- Advertisement -

Proprio adesso Giulia e Carlo si trovano insieme alle Canarie, perché la De Lellis sta conducendo la prima edizione di Love Island.

Dopo una scena di gelosia fatta da parte di Giulia al giovane Beretta (per saperne di più leggi: Giulia De Lellis lo fa e poi si pente) e giorni di emicrania che l’hanno costretta a letto, i due adesso si stanno godendo il mare e il loro amore.

Ma per Giulia non c’è mai pace: Dayane ha architettato un incontro che potrebbe fare innervosire l’influencer.

Quando Giulia De Lellis non c’è, Dayane Mello balla

Mentre Giulia De Lellis è al mare col fidanzato Carlo Berretta, Dayane riceve un invito molto interessante.

La modella brasiliana è stata invitata sul Lago di Como per un pranzo in compagnia di Umberta Gnutti e Mariella Calvesi, rispettivamente la mamma e la nonna dell’ex fidanzato Carlo Beretta.

Dayane pubblica delle foto della giornata che vedono le tre signore insieme e abbracciate. Che sia una frecciatina a Giulia De Lellis?

Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip di Dayane, sappiamo che la ragazza ha un ottimo rapporto con Umberta. Una volta venne a trovarla e a rassicurarla all’interno della Casa quando il fratello della modella morì e più volte ha mandato degli aerei con messaggi d’amore per la ormai ex nuora.

Non è stato sicuramente un anno facile per Dayane: sono morti sia suo fratello che sua mamma nel giro di pochi mesi. Sicuramente la famiglia Beretta non ha voluta farla sentire sola, ma Dayane ha sempre strane idee in mente.

Proprio dopo il pranzo, la finalista del GFVip ha iniziato nuovamente a seguire Umberta, ma anche Carlo Beretta.

Sappiamo grazie a quello che ha raccontato Dayane nella Casa che il rapporto tra i due non è finito proprio bene: “Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciata per messaggio. Non ha avuto il coraggio di fare un confronto e guardarmi negli occhi“.

Che ci sia un ripensamento da parte di Dayane o ha solo bisogno di sentirsi dire da Carlo Beretta che lei è la sua preferita? Ma soprattutto, Giulia De Lellis risponderà a questa frecciatina o farà finta di niente?