Uomini e donne, Gemma Galgani da giovane: pubblica una foto che farà scoppiare di rabbia la sua storica “rivale” Tina Cipollari

Le vere protagoniste di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari, non mancano di esprimere la loro rivalità un po’ in tutti i modi. Frasi sibilline, attacchi più o meno espliciti e veri e propri dispetti animano gli studi del dating show di Canale 5. Uno degli argomenti che Tina Cipollari usa per attaccare Gemma è l’aspetto fisico: “Sei brutta”, ha detto più volte. Spesso in modo diretto, altre in maniera più sottile. Un appunto che manda Gemma su tutte le furie. Le due sembrano “sfidarsi” su chi sia la più bella, per non parlare dei riferimenti sull’età.

A tal proposito va detto che Gemma è sempre molto attenta alla riservatezza sulla sua età. L’ultima occasione è stata una foto pubblicata dalla donna su Instagram che la ritrae da giovane. Immagine decisamente “nostalgica”, con Gemma ritratta (a quanto pare) negli anni ’70 o più probabilmente ’80. La torinese non aggiunge alcun dettaglio specifico alla foto, che la ritrae vestita con un maglione blu, jeans e occhiali da sole. Un look sicuramente casual e probabilmente invernale per una foto semplice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Gemma Galgani, la foto “vintage” su Instagram per far arrabbiare Tina Cipollari

Altri dettagli non ce ne sono, ma naturalmente si sprecano i commenti. I followers della Galgani subito colgono l’intenzione della donna di far ingelosire Tina con un’immagine di lei da giovane che mostra (seppur in modo semplice) la sua bellezza. Tuttavia, c’è anche chi si diverte a punzecchiare ancora Gemma: “Il tuo maglione è infeltrito”, si legge in un commento. L’opinionista di Uomini e Donne viene presa in giro, ma riesce a rispondere mantenendo la calma e senza mostrare risentimento: “Sì, ma lo amavo troppo quel maglione. Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza”.

In sostanza Gemma “conferma” che il suo maglione non era proprio il massimo. C’è, fortunatamente, anche chi apprezza la giovanile bellezza di quella foto. Qualcuno la paragona addirittura a Brigitte Bardot, altri invece ironizzano su Nino D’Angelo per via del caschetto biondo. Altri ancora tirano fuori il paragone con la versione giovanile di Caterina Caselli. E chissà cosa avrà detto Tina Cipollari, che di certo ha visto la foto ma ovviamente riserverà il suo (piccato?) commento in un’altra occasione.