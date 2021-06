Vera Gemma è la protagonista dello scherzo de “Le Iene” in onda nella puntata di stasera. Jeda le ha fatto perdere la pazienza

Vera Gemma e Jeda sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. La donna, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha fatto discutere molto soprattutto per aver intrapreso questa relazione insieme ad un ragazzo molto più giovane di lei.

C’è chi, malignamente, ha anche pensato che Jeda stesse con lei soltanto per il suo conto in banca o per avere un po’ di notorietà. Nonostante tutto il ragazzo si è dimostrato davvero simpatico ed autoironico, diventando uno dei preferiti di Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE: ISOLA DEI FAMOSI, VERA GEMMA DISERTA LO STUDIO: AL SUO POSTO JEDÀ. “E’ LA MIA OSSESSIONE”

- Advertisement -

La storia tra la figlia di Giuliano Gemma e Jeda, però, continua a tenere banco e prendendo spunto dalle dicerie e con la collaborazione del giovane, le Iene hanno imbastito uno scherzo perfido all’ex naufraga.

Vera Gemma si scaglia contro Jeda: “Dimmi che è un incubo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Lo scherzo, organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis, ha fatto perdere la pazienza a Vera che si è scagliata contro il suo compagno urlando, piangendo e arrivando anche a picchiarlo.

La Gemma, infatti, scoprirà di essere stata “derubata”: dal suo conto in banca manca un bel gruzzoletto e soprattutto sono stati acquistati due biglietti aerei con destinazione Miami. Una vera e propria fuga d’amore organizzata da Jeda e dalla sua presunta amante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Quando la donna è venuta a conoscenza della situazione, si è inizialmente sfogata chiedendo al ragazzo: “Jeda, ti prego. Dimmi che è un incubo”. Poi, viste le risposte non del tutto convincenti, ha affrontato sia lui che la sua “compagna d’avventure”.

LEGGI ANCHE: JEDA, CHI È IL FIDANZATO DI VERA GEMMA: ETÀ, ALTEZZA, CARRIERA E VITA PRIVATA

Alla fine tutto è terminato per il meglio, ma le Iene hanno davvero messo a dura prova l’amore tra Vera e Jeda. I due, inoltre, saranno ospiti in studio per commentare il video che andrà in onda nella puntata di stasera. L’appuntamento è per le 21 su Italia 1.