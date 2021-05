Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Jeda ha preso il posto della sua fidanzata Vera Gemma in studio. Ilary Blasi fa una confessione

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera ha visto un protagonista a sorpresa. Stiamo parlando di Jedà, fidanzato di Vera Gemma che ormai i fans del reality hanno già conosciuto ed iniziato ad apprezzare.

Il giovane marocchino aveva già impressionato durante le sue prime apparizioni in tv, diventando da subito un idolo di tante persone a casa. Il ragazzo ieri si è presentato in studio al posto della sua compagna, eliminata dall’Isola ma assente durante la puntata di ieri poichè dovrà prima terminare la quarantena di 14 giorni imposta dalle normative vigenti.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi confessa: “Jedà è la mia ossessione”

Al momento della sua presentazione Ilary Blasi ha confessato di avere un debole per il ragazzo: “Ognuno ha la sua ossessione ed io ho la mia: Jedà! Ciao, che piacere, non pensavo che stasera fossi ancora qui! Devi sapere una cosa Jedà, io non ti nominerò mai”

Ironica e pronta la risposta di Jedà: “Io sono sempre qua, dormo qua”. La battuta, ovviamente, si riferisce anche alle recenti critiche ricevute dal ragazzo colpevole, secondo molti, di stare insieme a Vera Gemma solo per soldi o convenienza.

Tra i due, infatti, c’è una notevole differenza d’età. Eppure la coppia sembra andare a gonfie vele. Lo stesso Jedà, in una recente intervista rilasciata a “Nuovo”, ha dichiarato di non sapere nemmeno chi fosse Giuliano Gemma, il papà di Vera:

“All’inizio della nostra storia non sapevo nemmeno chi fosse suo padre…Non mi sono mai approfittato di lei, non le ho mai chiesto nulla e mai lo farò. Questa allusione mi ha ferito tanto perché sicuro che l’ha fatto solo per la mia nazionalità marocchina. A me interessa solo lei come donna”.