Il weekend del primo maggio è alle porte. Con l’Italia quasi tutta in zona gialla è possibile spostarsi e organizzare pranzi fuori

Domani si festeggia il primo maggio. La festa dei lavoratori è da sempre molto sentita nel nostro paese e spesso si tratta di un’occasione da passare con familiari o amici in un ristorante, oppure per concedersi una bella gita fuori porta.

Lo scorso anno, a causa della pandemia, il lockdown ha bloccato tutto visto che l’Italia ha “riaperto” soltanto a metà maggio. Quest’anno le cose sono molto differenti, visto che quasi tutte le regioni sono in zona gialla e molte restrizioni sono venute meno a partire dal 26 aprile. Se avete voglia di organizzare qualcosa di speciale per questo weekend, vi basta continuare nella lettura per scoprire cosa potete e cosa non potete fare.

Weekend del primo maggio in zona gialla: tutto ciò che è consentito

Partiamo col colore delle regioni che ovviamente potrebbe condizionare i nostri spostamenti. Al momento tutta l’Italia è gialla, escluse Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta (arancione) e Sardegna, unica regione rossa. Come tutti i venerdì si scopriranno soltanto oggi i dati del monitoraggio dei contagi e qualche regione potrebbe “cambiare colore”. Ma qualsiasi decisione verrà presa non andrà ad influire su questo fine settimana.

Per quanto riguarda gli spostamenti, in zona gialla è possibile spostarsi fuori dal comune di residenza senza autocertificazione dalle 5 alle 22. Gli spostamenti fuori regione, invece, sono liberi tra regioni gialle mentre in caso di colori diversi, è necessaria autocertificazione oppure avere il pass vaccinale o aver effettuato un tampone (negativo) nelle ultime 48 ore.

Possibile raggiungere le seconde case, anche se le regioni sono di colore differente, a due condizioni: la casa non deve essere abitata da altre persone non conviventi ed il contratto (di proprietà o di affitto) deve esser stato stipulato prima del 15 gennaio 2021.

Le visite ai parenti, se avete intenzione di fare un pranzo in famiglia, sono consentite con delle limitazioni: un solo spostamento al giorno, massimo 4 persone (più minori al seguito). Le visite libere saranno possibili solo dal 16 giugno.

Possibili i picnic all’aperto, sempre mantenendo il distanziamento. Bar e ristoranti saranno aperti dalle 5 alle 22, con possibilità di consumare al tavolo solo nei luoghi aperti.

Tornano ad aprire anche cinema e teatri, ma andrà effettuata la prenotazione e la capienza delle sale non supererà il 50%. Infine consentito anche lo sport all’aperto, compreso il calcetto, col solo divieto di utilizzare gli spogliatoi. I centri commerciali, invece, restano chiusi nel weekend fino al 15 maggio.