Benji e David, i fratelli Bolton di Vite al limite, ora sono profondamente cambiati. Ecco come sono diventati dopo il programma

Vite al limite è stato uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano e non solo. La trasmissione, andata in onda su Real Time e che spesso viene riproposta ancora oggi, ha messo a nudo le difficoltà delle persone colpite da obesità e la loro lotta nel tentativo di perdere peso e tornare ad una vita sana e normale.

Spesso i protagonisti del programma finiscono nel dimenticatoio ma sono tantissimi i telespettatori curiosi di conoscere la nuova vita dei personaggi passati per le cure del “famigerato” dottor Nowzaradan. E’ il caso, ad esempio, dei fratelli Benji e David Bolton, che avevano partecipato insieme alla trasmissione qualche anno fa.

Benji e David, all’epoca della registrazione del programma, avevano 32 e 35 anni e pesavano rispettivamente 264 e 339 kg. Nonostante i problemi del caso e tutte le difficoltà, i due si erano impegnati seriamente nel mettere in atto il programma di recupero stilato appositamente per loro riuscendo così a guadagnarsi l’ambito premio: l’intervento di chirurgia bariatrica.

Prima di sottoporsi all’operazione, infatti, era necessario perdere parecchi chili di forma naturale, facendo attività fisica e sottoponendosi a una dieta ferrea. Non tutti sono riusciti nell’impresa, tanto che in più di un’occasione Vite al limite ha mostrato delle “maratone” dedicate ai protagonisti che non ce l’hanno fatta: alcuni di loro hanno anche perso la vita.

Benji e David di Vite al limite: come sono adesso

Benji e David invece hanno superato gli ostacoli e ora hanno una nuova vita. Benji ora ha una compagna e recentemente è diventato papà. L’uomo ha perso più di 100kg, il cambiamento è evidente in questa foto profilo di Facebook.

Stessa cosa per quel che riguarda suo fratello David: anche per lui il dimagrimento è evidente, il ragazzo ha trovato l’amore anche se non ha ancora avuto figli. Ecco la sua foto profilo di Facebook.