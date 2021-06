Giulia De Lellis si è confidata su Instagram, condividendo con i suoi follower uno dei suoi momenti “peggiori”. Ecco che cosa è successo.

Con una serie di stories decisamente dirette, la famosa influencer Giulia De Lellis ha deciso di mettersi a nudo e rivelare che cosa è successo con il fidanzato.

La De Lellis, al momento, si trova alle Canarie impegnata a girare le puntate del suo programma per Discovery+.

Il suo fidanzato, Carlo Beretta, si trova invece in compagnia dei loro amici ed in vacanza. I due stanno cercando di mantenere la loro relazione anche a distanza ed hanno, come tutti, qualche problema.

Durante la giornata di ieri, quindi, Giulia si è resa protagonista di una situazione decisamente poco edificante: ecco che cosa è successo.

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram: Carlo Beretta è incredulo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

- Advertisement -

Sarà capitato a tutti, prima o poi, di sentirsi gelosi del proprio compagno o compagna, soprattutto quando siamo in vacanza separati.

Bene, a quanto pare neanche modelle ed influencer sono immuni dal “germe” della gelosia e finiscono per fare le nostre stesse figuracce.

Non ci credete? Vi basterà guardare le stories di Giulia De Lellis per convincervene: insomma, è proprio vero che anche i più glamour piangono!

Ma che cosa è successo? A svelarcelo è proprio Giulia De Lellis, condividendo l’accaduto con tutti i suoi follower e raccontandolo in prima persona durante una chiacchierata con i suoi follower.

LEGGI ANCHE –> Love Island, il reality condotto da Giulia De Lellis in arrivo su Discovery+

“Dovete assolutamente sapere, sorelle stalker, che ho appena fatto una figura… indescrivibile. Praticamente ci stavo mettendo dieci ore per fare queste storie perché stavo facendo chiamate eccetera. Oggi il mio fidanzato esce in barca con gli amici, ok? Lui non sa di questa figuraccia ma la scoprirà tra poco. Insomma, lui è uscito in barca con i suoi amici. Bene, mi aveva fatto una lista di persone andiamo con questo questo e questo, perfetto. Ad un certo punto vedo un suo amico, un nostro amico convinta che fosse lì anche lui, che mette questa storia con questa bella ragazza così, che si vede.

Ragazza che non era nella lista degli invitati di cui io ero a conoscenza. Allora inizio a chiamarli tutti, con FaceTime. E non mi risponde nessuno“.

Insomma, nonostante la relazione sia forte e salda, Giulia non è assolutamente immune alla gelosia, tanto che le è bastato vedere un’altra ragazza, che non conosceva, in una stories per iniziare a chiamare tutti i suoi amici.

Lunghe chiamate su FaceTime, cercando di “carpire” che cosa stesse succedendo ma nessuno del gruppo si è degnato di rispondere al telefono.

Che cosa è successo?

Giulia De Lellis: “Quando faccio così mi chiama ‘Il Falco’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Gussalli Beretta (@carlogussa)

Subito dopo, poi, la famosa influencer ha continuato a raccontare che per evitare di sembrare “pazza” ha evitato di chiamare il comandante della barca.

Di certo, però, l’ansia e l’impazienza non le hanno impedito, come dice lei, di “rompere le scatole” a tutti, continuando a chiamare insistentemente il gruppo.

“Quando faccio così” confida Giulia ai suoi follower “il mio fidanzato mi chiama ‘Il Falco’… e fa bene!“.

Nelle stories successive, fortunatamente, il mistero è stato svelato.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis, partenza super con “Love Island” grazie ai consigli di Maria de Filippi

L’amico che aveva postato le stories con una bella ragazza era con altre persone e non aveva più raggiunto Carlo Beretta e l’altro gruppo in barca.

Giulia racconta che la persona in questione, dopo averla richiamata, le ha detto di stare tranquilla essendo anche lui a conoscenza del “Falco“.

Ieri sera, quindi, l’influencer faticava a terminare le sue stories visto che tutti gli amici che aveva contattato continuavano a richiamarla, cercando di capire cosa fosse successo.

In chiusura, quindi, la De Lellis si è rivolta a tutte le sue follower ed “amiche stalker” ridendo e dichiarando che è normale, e che, dopotutto, lei fai così per amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Inutile dire che la storia ha già fatto il giro del web: oltre a chiamarla “Il Falco”, quindi, che cosa farà Carlo Beretta?