Love Island condotto da Giulia De Lellis, data di inizio e anticipazioni. Cosa dovranno fare i single nel nuovo reality su Discovery+

Tutto pronto per il nuovo reality condotto da Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” condurrà “Love Island” sul canale on demand Discovery+. Si tratta dell’edizione italiana di un popolare format, che vede ragazzi e ragazze single che cercano il loro grande amore.

Nelle scorse settimane è emersa qualche anticipazione, qualcuna arrivata dalla stessa conduttrice, che è pronta a un’importante avventura professionale. Dal backstage del programma, la De Lellis ha informato che il reality è ambientato alle isole Canarie, in Spagna, e che i single avranno 4 settimane di tempo per trovare l’amore.

“Love Island”, i segreti del nuovo reality condotto da Giulia De Lellis

Un mix tra dating show e il classico reality, con la novità di una app che permetterà al pubblico di partecipare più o meno attivamente al gioco. “Love Island” è presente già in 20 nazioni, e finalmente quest’anno sbarca in Italia. Sono previste almeno 4 puntate, ma non ci sono informazioni certe. Il tutto si svolgerà in una villa da sogno a Gran Canaria. Lì ci saranno gli inevitabili scontri e gli immancabili colpi di scena.

A vincere il reality sarà una delle coppie che si formerà durante il programma. Giulia De Lellis, che è anche scrittrice e attrice, darà il via al programma dal prossimo 7 giugno. “Love Island” sarà visibile unicamente sulla piattaforma ondemand streaming “Discovery+”.