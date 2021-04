“Genitori vs Influencer”, il 4 aprile debutta il nuovo film commedia di Sky con Fabio Volo e Giulia De Lellis: “Internet? Non ci vedo il male”

Va in onda oggi, domenica 4 aprile 2021 e giorno di Pasqua, il nuovo film con Fabio Volo, “Genitori vs Influencer”. Diretta da Michela Andreozzi e scritto con Fabio Bonifacci. Il film sarà trasmesso su Sky Cinema e in streaming sulla piattaforma “Now”. Si tratta di una commedia leggera, per famiglie, che racconta la storia di un padre single e di sua figlia adolescente, sempre con lo smartphone in mano.

La ragazza, a un certo punto, decide di diventare influencer, ispirata dal suo “mito” Ele-O-Nora, interpretata da Giulia De Lellis. Si tratta di un film che racconta l’incontro-scontro tra generazioni diverse. In particolare, si racconta di come il rapporto con lo smartphone sia vissuto in maniera diversa.

“Genitori vs Influencer”, il nuovo film con Fabio Volo. Cast e trailer

In pratica la cosiddetta “generazione X” contro quella dei “nativi digitali”, meglio detta come “generazione Z”. L’attore e scrittore Fabio Volo ha così descritto il film su Facebook: “In questo film interpreto il padre di una figlia adolescente. Il film è un vero gioiellino, molto divertente e pieno di spunti di riflessione. Essere genitori può essere difficile ad ogni età, ma pare che l’adolescenza sia la più complessa da gestire”.

Nel cast sono presenti anche Ginevra Francesconi (nel ruolo di Simone, la figlia di Fabio Volo) e Giulia De Lellis, ci sono anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno. Appuntamento oggi, quindi, per trascorrere una Pasqua in famiglia in compagnia di un film leggero che fa divertire, ma anche riflettere.